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Газовая угроза: почему «Газпром» решил расторгнуть контракты с Украиной
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«Нефть России», 04.03.18, Москва, 00:05 Проиграв процесс в Стокгольме, российский концерн заявил о начале расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа. Этот процесс займет не меньше года, но Еврокомиссия уже призвала стороны урегулировать конфликт
Почему «Газпром» решил расторгнуть контракты с Украиной
«Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, заявил в пятницу, 2 марта, предправления компании Алексей Миллер. Речь идет о двух контрактах на поставку газа украинским потребителям и транзит газа в Европу через Украину, действие которых истекает в конце 2019 года.
Такой внезапный шаг Миллер объяснил «асимметричным решением» того же Стокгольмского арбитража, который 28 февраля постановил, что «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору (предусматривает ежегодный транзит не менее 110 млрд куб. м газа; в 2009–2014 годах компания поставляла в среднем 94 млрд куб. м в год). Но в декабре 2017 года, рассматривая первый спор «Нафтогаза» и «Газпрома», касавшийся закупок российского газа, арбитры не стали штрафовать Киев за недобор газа (за нарушение принципа «бери или плати» «Газпром» требовал $56 млрд) из-за резкого ухудшения ее экономики, решив, что она должна заплатить «Газпрому» только за уже поставленный газ $2 млрд. Таким образом, по итогам двух решений российская компания должна перечислить украинской около $2,6 млрд.
Таким образом, по мнению Миллера, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по двум контрактам. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным, заключил он.
Официальный представитель компании Сергей Куприянов пояснил РБК, что, несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайшее время прекращать транзит газа через эту страну. «Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», — уточнил он.
«Нафтогаз» пока не получал от «Газпрома» каких-либо документов, свидетельствующих о намерении российской компании расторгнуть договоры по контрактам на поставку и транзит природного газа, сообщил «Интерфакс».
Судебная процедура расторжения договора о поставке газа в Стокгольмском арбитраже может длиться 1,5–3 года, считает управляющий партнер «Кульков, Колотилов и партнеры» Максим Кульков. «В этом случае она становится бессмысленной, так как договор и так прекращает действие в конце 2019 года. Однако по условиям контракта «Газпром» вправе остановить поставки газа в случае неисполнения «Нафтогазом» своих обязательств по нему, направив соответствующее уведомление», — отмечает юрист. По его мнению, угроза «Газпрома» начать процедуру разрыва контрактов направлена на то, чтобы заставить «Нафтогаз» пойти на мировое соглашение по вынесенному в Стокгольме решению на выгодных для «Газпрома» условиях. «Мы видим сейчас, что «Газпром» продолжает славные традиции российского правового нигилизма — «если решение суда мне не нравится, я не буду его исполнять», — полагает Кульков.
Это уже как минимум четвертый конфликт между «Газпромом» и «Нафтогазом» с начала 2000-х годов, а пострадавшей в этих газовых войнах не раз оказывалась Европа, отмечает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. В ходе этих споров «Газпром» утверждал, что «Нафтогаз» компенсировал сокращение поставок российского газа за счет снижения транзита, а также прекращал поставки в Европу через Украину, опасаясь несанкционированного отбора газа.
Газовые войны России с Украиной
Конфликт 2005–2006 годов
Весной 2005 года «Нафтогаз» предложил пересмотреть условия контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины, отказавшись от бартера в пользу денежных расчетов, но российская сторона выдвинула встречное требование повышения цены на газ для Украины. В результате контракт на 2006 год не был подписан, и с его наступлением поставки природного газа на Украину прекратились. Через несколько дней после прекращения поставок газа на Украину был подписан новый контракт, в соответствии с которым увеличилась как цена российского газа, так и ставка транзита через территорию Украины, а поставщиком стала швейцарская компания «Росукрэнерго» — совместное предприятие «Газпрома» и бизнесменов Дмитрия Фирташа и Ивана Фурсина. Контракты заключались лишь на год.
Конфликт 2008–2009 годов
В начале марта 2008 года «Газпром» в отсутствие подписанных «Нафтогазом» контрактов, в том числе на уже поставленные объемы газа, сократил поставки на Украину на 50%. При этом Киев не признавал получение в 2008 году российского газа, а сокращение поставок компенсировал за счет сокращения транзитных поставок газа в Европу. К концу года долг украинской стороны оценивался в $2,1 млрд. Согласовать условия контракта на 2009 год не удалось, и с 1 января поставки вновь прекратились, а через неделю были приостановлены и транзитные поставки топлива. 19 января 2009 года после переговоров премьер-министров двух стран Владимира Путина и Юлии Тимошенко были подписаны новые контракты на транзит и поставку газа, которые действуют до сих пор (до конца 2019 года). Стороны отказались от услуг посредников, в том числе от услуг «Росукрэнерго».
Конфликт 2014 года
К апрелю 2014 году цена на природный газ для Украины резко выросла — до $485 за 1 тыс. куб. м, когда «Нафтогаз» не перечислил оплату за поставленный газ, а «Газпром» отменил действовавшую ранее скидку в условиях обострения межгосударственных отношений после присоединения Крыма к России. В июне того же года российская сторона прекратила поставки газа на Украину и ввела режим предоплаты. 30 октября 2014 года после длительных переговоров при участии представителей ЕС стороны достигли соглашения на период с ноября 2014 года по 31 марта 2015 года. Москва согласилась вернуть отмененную весной скидку, и в четвертом квартале 2014 года цена газа для Украины должна была составить $378 за 1 тыс. куб. м, а в первом квартале 2015 года — $365 за 1 тыс. куб. м. В ноябре 2015 года Киев прекратил закупать российский газ.
Что это значит для Европы, России и Украины
Еврокомиссия призвала все вовлеченные в спор стороны, компании и профильных министров России и Украины «незамедлительно урегулировать конфликт в соответствии с решениями Стокгольмского арбитражного суда», заявил замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. «Еврокомиссия готова возглавить трехсторонние переговоры, которые в прошлом уже доказали свою эффективность в ситуациях, когда есть разногласия», — сказал он.
Российский министр энергетики Александр Новак пообещал в ближайшее время встретиться с Шефчовичем и обсудить все детали. «Мы исходим из того, что контракты должны исполняться», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»). МИД Украины официально обратился к Еврокомиссии с предложением трехсторонних переговоров, сообщила РБК Алена Осмоловская, начальник департамента коммуникаций «Нафтогаза».
Крупнейший потребитель газа «Газпрома» из Германии компания Uniper считает, что расторжение «Газпромом» всех контрактов с Украиной не повлияет на ситуацию с поставками. Об этом РБК заявила пресс-секретарь Uniper Николь Карчмарык. От дальнейших комментариев она отказалась. «Никаких переговоров с нами не велось, нас никто не уведомлял о планах отказа от транзита газа через Украину», — добавил топ-менеджер Uniper.
«Газпрому» пока нечем заменить маршрут транзита газа через Украину, говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Помимо Украины компания поставляет газ в «Европу» через Белоруссию и Польшу (Ямал — Европа, мощность — 32,9 млрд куб. в год), через «Северный поток» по дну Балтийского моря (55 млрд куб. м), через «Голубой поток» по дну Черного моря (16 млрд куб. м). Но в условиях повышенного спроса из-за низких температур в Европе все эти транспортные мощности загружены выше, чем контрактные объемы, добавляет Гривач.
«В прошлом году «Газпром» прокачал через Украину в Европу 91 млрд куб. м из 194 млрд куб. м экспорта. Это значит, что прямые потери «Газпрома» в случае прекращения транзита через Украину могут составить около половины его выручки (за девять месяцев 2017 года общая выручка компании составила 4,64 трлн руб. — РБК). Кроме того, надо добавить штрафы за невыполнение контрактов», — отмечает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
В случае прекращения транзита газа «Газпрома» через Украину наибольший риск есть для экономик балканских стран, Болгарии и Венгрии, так как там нет интерконнекторов и туда не доставишь сжиженный природный газ (СПГ) из США, считает Крутихин из RusEnergy. В странах Западной Европы есть собственная добыча, и они способны диверсифицировать поставки газа, но на это понадобится время.
1 марта «Газпром» также отказался возобновить поставки газа на Украину, несмотря на то что получил предоплату. В компании это объяснили отсутствием одобренного дополнительного соглашения с Киевом. Из-за нехватки газа украинское правительство приняло кризисный пятидневный план, включающий ограничение подачи газа в школах и жилых домах. По оценкам «Нафтогаза», понижение температуры на несколько градусов поможет экономить до 9% газа. Украинская компания также заключила срочный контракт с польской PGNiG на поставку более 60 млн куб. м газа до конца марта 2018 года.
«К сожалению, Россия и РАО «Газпром» еще раз продемонстрировали, что, как только наступает холод, попытки применить поставки газа как механизм политического давления они в очередной раз делают. Это не пройдет. Украина — надежный партнер, и эти события это еще раз подтвердили», — сказал президент Украины Петр Порошенко, уверяя, что транзиту российского газа через территорию Украины в страны ЕС ничего не угрожает.
Как урегулировать конфликт
Заявив о начале процедуры расторжения контрактов с Украиной, «Газпром» пригласил к урегулированию спора Европу, сказал РБК директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Монополия только высказала намерение разорвать контракты, а не перекрыла вентиль, то есть дала сигнал европейским партнерам о том, что еще есть возможность договориться.
Несмотря на то что окончательное решение нейтрального до сих пор Стокгольмского арбитража в отношении взаимных исков «Нафтогаза» и «Газпрома», объявленное 28 февраля, оказалось явно в пользу Украины, Еврокомиссия могла бы выступить в урегулировании этого спора в качестве арбитра, к которому могли бы прислушаться обе стороны, поскольку ни одна из стран ЕС, какими бы ни были ее политические предпочтения, вряд ли захочет замерзнуть этой зимой из-за очередных российско-украинских газовых противоречий, заключает он. К тому же уже имеется положительный опыт участия ЕС в газовых спорах между Россией и Украиной, например, в сентябре 2015 года были трехсторонние договоренности, которые определили приемлемые для всех участников условия поставок российского газа на Украину в осенне-зимний период 2015–2016 годов без ущерба для транзита российского газа в Европу, отмечает Громов.
«И сейчас без европейских потребителей вопрос решить не получится, на компромисс можно выйти только совместными действиями», — согласен Алексей Гривач. По его словам, это может быть новый контракт с Украиной на взаимовыгодных условиях, а также отказ Украины от текущих требований к «Газпрому» либо ускорение строительства новых мощностей в обход республики («Газпром» строит два новых газопровода — «Северный поток-2» по дну Балтийского моря и «Турецкий поток» в Черном море) или комбинация этих факторов.
Глава Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов увидел связь угрозы «Газпрома» расторгнуть контракты с прозвучавшей 1 марта в послании президента Владимира Путина военной риторикой, адресованной Западу. «Это можно расценить так: если вы действуете жестко в адрес России, то России есть чем на это ответить в том же жестком ключе. И неизвестно, кто от этого выиграет», — отмечает эксперт. «Газпром» пытается выиграть время, чтобы не платить не только назначенные арбитражем $2,6 млрд (это решение «Газпром» уже пообещал оспорить), но и возможные штрафы за неисполнение обязательств по объемам транзита в 2018–2019 годах. Но вся эта ситуация может быть использована оппонентами компании в Европе для борьбы с реализацией проекта «Северный поток-2», у которого и так сейчас достаточно противников на Западе, предупреждает эксперт.
Авторы: Людмила Подобедова, Алина Фадеева, Филипп Алексенко.