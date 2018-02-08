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Порошенко назвал невозможным односторонний разрыв газовых контрактов
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«Нефть России», 03.03.18, Москва, 00:48 Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что контракты НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома" не предусматривают расторжения в одностороннем порядке.
"Меня проинформировали после очень внимательного изучения контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и РАО "Газпром": контрактом не предусмотрено его расторжение в одностороннем порядке, и такие заявления "Газпрома" могут объясняться только одним - нежеланием исполнять свои контрактные обязательства", - сказал Порошенко на совещании по энергетической безопасности в пятницу в Киеве.
Глава государства уверен, что если это произойдет, то НАК "Нафтогаз", безусловно, обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который "сейчас нанесен безответственными действиями "Газпрома".
Порошенко заявил, что транзиту российского газа через территорию Украины в страны ЕС ничего не угрожает, а также выразил уверенность, что контракт на транзит расторгнут не будет.
"Мы уверены, что контракт не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, РФ и РАО "Газпром" еще раз продемонстрировали, что как только наступает холод, они делают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления. Это не пройдет. Украина - надежный партнер", - сказал Порошенко на совещании по энергетической безопасности в пятницу в Киеве.
Глава украинского государства отметил, что об этой ситуации были проинформированы западные партнеры. Он приветствовал заявление Европейской комиссии и других партнеров Украины, в частности, правительства Германии, по этому вопросу. "Они понимают, кто несет ответственность", - сказал Порошенко.
Ранее в пятницу Еврокомиссия выразила опасения в связи с текущей ситуацией между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" не только относительно поставок газа из России на Украину, но и транзита газа в Евросоюз.
Конфликт между "Газпромом" и "Нафтогазом"
28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.
1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. "Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок", - сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - сказал Медведев.
Ранее в пятницу глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". "Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.