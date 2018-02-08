Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 03 марта 2018 года, суббота , 13:23:37 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    56.66 +0,23    69.47 +0,59
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1272.64 Мб информации:

  • 537578 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Украина и газ

Порошенко назвал невозможным односторонний разрыв газовых контрактов

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 03.03.18, Москва, 00:48    Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что контракты НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома" не предусматривают расторжения в одностороннем порядке.
 
"Меня проинформировали после очень внимательного изучения контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и РАО "Газпром": контрактом не предусмотрено его расторжение в одностороннем порядке, и такие заявления "Газпрома" могут объясняться только одним - нежеланием исполнять свои контрактные обязательства", - сказал Порошенко на совещании по энергетической безопасности в пятницу в Киеве.
 
Глава государства уверен, что если это произойдет, то НАК "Нафтогаз", безусловно, обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который "сейчас нанесен безответственными действиями "Газпрома".
 
Порошенко заявил, что транзиту российского газа через территорию Украины в страны ЕС ничего не угрожает, а также выразил уверенность, что контракт на транзит расторгнут не будет.
 
"Мы уверены, что контракт не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, РФ и РАО "Газпром" еще раз продемонстрировали, что как только наступает холод, они делают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления. Это не пройдет. Украина - надежный партнер", - сказал Порошенко на совещании по энергетической безопасности в пятницу в Киеве.
 
Глава украинского государства отметил, что об этой ситуации были проинформированы западные партнеры. Он приветствовал заявление Европейской комиссии и других партнеров Украины, в частности, правительства Германии, по этому вопросу. "Они понимают, кто несет ответственность", - сказал Порошенко.
 
Ранее в пятницу Еврокомиссия выразила опасения в связи с текущей ситуацией между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" не только относительно поставок газа из России на Украину, но и транзита газа в Евросоюз.
 
Конфликт между "Газпромом" и "Нафтогазом"
28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.
 
1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. "Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок", - сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
 
"Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - сказал Медведев.
 
Ранее в пятницу глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". "Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554947/

Гройсман возложил часть ответственности за газовый кризис на "Нафтогаз"
Просмотров: 357
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Порошенко назвал невозможным односторонний разрыв газовых контрактов

«Нефть России», 03.03.18, Москва, 00:48   Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что контракты НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома" не предусматривают расторжения в одностороннем порядке.
 
"Меня проинформировали после очень внимательного изучения контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и РАО "Газпром": контрактом не предусмотрено его расторжение в одностороннем порядке, и такие заявления "Газпрома" могут объясняться только одним - нежеланием исполнять свои контрактные обязательства", - сказал Порошенко на совещании по энергетической безопасности в пятницу в Киеве.
 
Глава государства уверен, что если это произойдет, то НАК "Нафтогаз", безусловно, обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который "сейчас нанесен безответственными действиями "Газпрома".
 
Порошенко заявил, что транзиту российского газа через территорию Украины в страны ЕС ничего не угрожает, а также выразил уверенность, что контракт на транзит расторгнут не будет.
 
"Мы уверены, что контракт не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, РФ и РАО "Газпром" еще раз продемонстрировали, что как только наступает холод, они делают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления. Это не пройдет. Украина - надежный партнер", - сказал Порошенко на совещании по энергетической безопасности в пятницу в Киеве.
 
Глава украинского государства отметил, что об этой ситуации были проинформированы западные партнеры. Он приветствовал заявление Европейской комиссии и других партнеров Украины, в частности, правительства Германии, по этому вопросу. "Они понимают, кто несет ответственность", - сказал Порошенко.
 
Ранее в пятницу Еврокомиссия выразила опасения в связи с текущей ситуацией между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" не только относительно поставок газа из России на Украину, но и транзита газа в Евросоюз.
 
Конфликт между "Газпромом" и "Нафтогазом"
28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.
 
1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. "Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок", - сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
 
"Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - сказал Медведев.
 
Ранее в пятницу глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". "Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Январь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Февраль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Март 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 