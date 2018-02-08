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Гройсман возложил часть ответственности за газовый кризис на "Нафтогаз"
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«Нефть России», 03.03.18, Москва, 00:36 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возлагает часть ответственности за проблемы в газообеспечении страны на НАК "Нафтогаз Украины".
"Нужно было, понимая, что Россия должна выполнять решение Стокгольмского арбитража, нужно было сделать лаг 10-14 дней запаса. Работать с европейскими поставщиками, чтобы соответствующим образом обеспечить мягкий режим. Этого НАК не сделал и в этом есть проблема", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.
Премьер добавил, что ошибка "Нафтогаза" в том, что он должен был помнить: речь идет о стране-агрессоре и, нельзя рассчитывать на выполнение "Газпромом" договорных обязательств.
Гройсман рассчитывает, что ситуация с газоснабжением на Украине войдет в штатный режим ориентировочно во вторник, 6 марта.
"Сегодня все технические специалисты работают. План, сформированный на такие случаи, введен в действие на пять дней. Мы делаем все, чтобы ситуацию на вторник (6 марта - ИФ) включительно вывести в штатный режим. Главное, я подчеркиваю: ситуация абсолютно контролируема", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.
28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.
1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. В пятницу глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". "Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.
2 марта министерство энергетики и угольной промышленности Украины из-за дисбаланса в 15-20 млн кубических метров в сутки ввело временное ограничение потребления газа генерирующими компаниями с их переводом на использование мазута.