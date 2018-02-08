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«Нефть России», 03.03.18, Москва, 00:24 Украина предупредила о возможных перебоях транзита газа в ЕС из-за непредвиденных ситуаций в газотранспортной системе Украины, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. В Европе выросло потребление газа из-за сильных морозов, но Киев оказался к этому не готов.
Украинские власти не готовы к сильным морозам: из-за роста потребления газа в стране давление в газотранспортной системе Украины может упасть ниже необходимого для прокачки газа из РФ в Европу.
"Власти Украины предупредили нас о возможной экстремальной ситуации в газотранспортной системе Украины. Мы восприняли эти опасения серьезно и готовы работать с украинскими и российскими властями", - заявила Итконен.
Сегодня "Нафтогаз Украины" обратился к гражданам Украины с призывом снизить температуру в батареях отопления с целью экономии газа, чтобы "продержаться" несколько дней, пока не спадут морозы, сообщали ранее "Вести. Экономика".
"Нам надо продержаться только три-четыре дня, пока не пройдут холода. У кого есть (газовые - прим. ред.) котлы, уменьшите температуру в помещении на один градус днем и на два градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%", - заявил "Нафтогаз Украины".
Пятница - "самый критичный" день с точки зрения газоснабжения.
"Наши ПХГ сейчас работают на максимальном режиме отбора. Мы закрываем остальные потребности импортом газа из Европы, где также необычные холода. Ваша помощь в уменьшении потребности в газе будет очень кстати", - призывает "Нафтогаз" украинцев.
"Газа в наших подземных хранилищах (ПХГ) много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток", - заявил "Нафтогаз Украины".
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил накануне, что Украина испытывает нехватку газа в объеме 10 млн куб. м в сутки из-за отсутствия поставок из России и вынуждена ввести с субботы ограниченный режим потребления.
"Газпром" вернул Украине предоплату за мартовские поставки газа, и у Украины нет оснований для получения газа из России, отметил Коболев.
"На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок", - заявил ранее заместитель председатель правления компании Александр Медведев.
Украинская компания не покупала дорогой газ в ЕС для восполнения своих запасов в надежде с 1 марта получать дешевый российский газ. Коболев в начале февраля заявил, что условия поставок почти согласованы.
С ноября 2015 г. Украина отказалось от прямых поставок "Газпрома" и покупает российский газ в Евросоюзе по реверсной схеме. Киев заявил, что это принципиальная позиция, несмотря на то что в итоге импорт газа обходится стране дороже, чем если его покупать напрямую в РФ.
Газ из Европы обходится Украине на 45% дороже, чем газ из России, заявил ранее глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.