|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
Уоррен Баффетт потерял более $3,7 млрд за три дня
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 03.03.18, Москва, 00:01 Состояние американского инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта сократилось на $3,74 млрд за три дня с понедельника на фоне падения акций США, сообщает Bloomberg.
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на $3,71 млрд.
Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли $3,1 млрд и $3 млрд соответственно.
Испанский миллиардер, владелец Zara Амансио Ортега потерял $2,5 млрд.
Совокупное состояние 500 богатейших людей мира за три дня с понедельника сократилось на $128 млрд. Это больше, чем рыночная капитализация Netflix Inc. или McDonald’s Corp.
Наибольшие потери понесли американские миллиардеры. Их совокупное состояние сократилось на $55 млрд. Китайские магнаты потеряли в общей сложности $14 млрд.
Американский фондовый индекс S&P 500 по итогам торгов в четверг упал на 1,33%. За три дня индикатор снизился на 3,7%.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов 1 марта опустился на 1,68%. Nasdaq Composite потерял 1,27%.
Настроения инвесторов ухудшились, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет пошлины на импорт алюминия и стали. Как сообщали "Вести.Экономика", США введут пошлины в размере 25% на импорт стали и в размере 10% на импорт алюминия на "длительный период времени". Ожидается, что Трамп подпишет официальный указ на следующей неделе.
Решение Трампа повышает вероятность ограничений на американский экспорт и более высоких цен для внутренних потребителей. Практическое воздействие обнародованных мер может быть пока ограниченным, однако политическая среда для мировой торговли уже ухудшилась. Ряд стран пообещали принять ответные меры в отношении США.
Участники рынка также продолжают оценивать заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Хотя декабрьские прогнозы чиновников ФРС указывают на три повышения процентной ставки в этом году, комментарии Пауэлла ранее на этой неделе усилили ожидания относительно четырех повышений.