«Нефть России», 03.03.18, Москва, 00:01 Состояние американского инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта сократилось на $3,74 млрд за три дня с понедельника на фоне падения акций США, сообщает Bloomberg.



Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на $3,71 млрд.



Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли $3,1 млрд и $3 млрд соответственно.



Испанский миллиардер, владелец Zara Амансио Ортега потерял $2,5 млрд.



Совокупное состояние 500 богатейших людей мира за три дня с понедельника сократилось на $128 млрд. Это больше, чем рыночная капитализация Netflix Inc. или McDonald’s Corp.



Наибольшие потери понесли американские миллиардеры. Их совокупное состояние сократилось на $55 млрд. Китайские магнаты потеряли в общей сложности $14 млрд.



Американский фондовый индекс S&P 500 по итогам торгов в четверг упал на 1,33%. За три дня индикатор снизился на 3,7%.



Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов 1 марта опустился на 1,68%. Nasdaq Composite потерял 1,27%.



Настроения инвесторов ухудшились, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет пошлины на импорт алюминия и стали. Как сообщали "Вести.Экономика", США введут пошлины в размере 25% на импорт стали и в размере 10% на импорт алюминия на "длительный период времени". Ожидается, что Трамп подпишет официальный указ на следующей неделе.



Решение Трампа повышает вероятность ограничений на американский экспорт и более высоких цен для внутренних потребителей. Практическое воздействие обнародованных мер может быть пока ограниченным, однако политическая среда для мировой торговли уже ухудшилась. Ряд стран пообещали принять ответные меры в отношении США.



Участники рынка также продолжают оценивать заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Хотя декабрьские прогнозы чиновников ФРС указывают на три повышения процентной ставки в этом году, комментарии Пауэлла ранее на этой неделе усилили ожидания относительно четырех повышений.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554944/ Источник: Вести ← "Газпром" расторгает контракты с Украиной на транзит Киев предупредил о возможном сбое транзита газ в ЕС → Новости net.finam.ru