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Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Уоррен Баффетт потерял более $3,7 млрд за три дня

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«Нефть России», 03.03.18, Москва, 00:01    Состояние американского инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта сократилось на $3,74 млрд за три дня с понедельника на фоне падения акций США, сообщает Bloomberg.
 
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на $3,71 млрд.
 
Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли $3,1 млрд и $3 млрд соответственно.
 
Испанский миллиардер, владелец Zara Амансио Ортега потерял $2,5 млрд.
 
Совокупное состояние 500 богатейших людей мира за три дня с понедельника сократилось на $128 млрд. Это больше, чем рыночная капитализация Netflix Inc. или McDonald’s Corp.
 
Наибольшие потери понесли американские миллиардеры. Их совокупное состояние сократилось на $55 млрд. Китайские магнаты потеряли в общей сложности $14 млрд.
 
Американский фондовый индекс S&P 500 по итогам торгов в четверг упал на 1,33%. За три дня индикатор снизился на 3,7%.
 
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов 1 марта опустился на 1,68%. Nasdaq Composite потерял 1,27%.
 
Настроения инвесторов ухудшились, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет пошлины на импорт алюминия и стали. Как сообщали "Вести.Экономика", США введут пошлины в размере 25% на импорт стали и в размере 10% на импорт алюминия на "длительный период времени". Ожидается, что Трамп подпишет официальный указ на следующей неделе.
 
Решение Трампа повышает вероятность ограничений на американский экспорт и более высоких цен для внутренних потребителей. Практическое воздействие обнародованных мер может быть пока ограниченным, однако политическая среда для мировой торговли уже ухудшилась. Ряд стран пообещали принять ответные меры в отношении США.
 
Участники рынка также продолжают оценивать заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Хотя декабрьские прогнозы чиновников ФРС указывают на три повышения процентной ставки в этом году, комментарии Пауэлла ранее на этой неделе усилили ожидания относительно четырех повышений.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554944/

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Уоррен Баффетт потерял более $3,7 млрд за три дня

«Нефть России», 03.03.18, Москва, 00:01   Состояние американского инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта сократилось на $3,74 млрд за три дня с понедельника на фоне падения акций США, сообщает Bloomberg.
 
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на $3,71 млрд.
 
Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли $3,1 млрд и $3 млрд соответственно.
 
Испанский миллиардер, владелец Zara Амансио Ортега потерял $2,5 млрд.
 
Совокупное состояние 500 богатейших людей мира за три дня с понедельника сократилось на $128 млрд. Это больше, чем рыночная капитализация Netflix Inc. или McDonald’s Corp.
 
Наибольшие потери понесли американские миллиардеры. Их совокупное состояние сократилось на $55 млрд. Китайские магнаты потеряли в общей сложности $14 млрд.
 
Американский фондовый индекс S&P 500 по итогам торгов в четверг упал на 1,33%. За три дня индикатор снизился на 3,7%.
 
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов 1 марта опустился на 1,68%. Nasdaq Composite потерял 1,27%.
 
Настроения инвесторов ухудшились, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет пошлины на импорт алюминия и стали. Как сообщали "Вести.Экономика", США введут пошлины в размере 25% на импорт стали и в размере 10% на импорт алюминия на "длительный период времени". Ожидается, что Трамп подпишет официальный указ на следующей неделе.
 
Решение Трампа повышает вероятность ограничений на американский экспорт и более высоких цен для внутренних потребителей. Практическое воздействие обнародованных мер может быть пока ограниченным, однако политическая среда для мировой торговли уже ухудшилась. Ряд стран пообещали принять ответные меры в отношении США.
 
Участники рынка также продолжают оценивать заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Хотя декабрьские прогнозы чиновников ФРС указывают на три повышения процентной ставки в этом году, комментарии Пауэлла ранее на этой неделе усилили ожидания относительно четырех повышений.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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