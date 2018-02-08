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"Газпром" расторгает контракты с Украиной на транзит
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«Нефть России», 02.03.18, Москва, 19:24 "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа, заявил глава компании Алексей Миллер. Еврокомиссия выразила готовность организовать трехсторонние переговоры для обеспечения транзита газа из РФ в ЕС через Украину.
"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - заявил Миллер.
"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - подчеркнул глава "Газпрома".
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2 марта 2018 г.
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Еврокомиссия (ЕК) выражает опасения за транзит газа из РФ в Евросоюз через Украину, заявил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.
"По мнению Еврокомиссии спор РФ и Украины вызывает опасения за транзит газа в Евросоюз и за прямые поставки газа Украине из РФ", - заявил Шефчович.
ЕК заявила о готовности организовать трехсторонние переговоры с участием ЕК, РФ и Украины, как и в предыдущие годы в спорных ситуациях.
"Еврокомиссия готова организовать трехсторонний процесс, доказавший в прошлом свою эффективность в спорных ситуациях", - отметил глава ЕК.
Как сообщали "Вести.Экономика", в конце феврале 2017 г. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинского "Нафтогаза" к российскому "Газпрому" по спору по поводу транзита газа на сумму $4,673 млрд.
Суд вынес решение, согласно которому российская компания должна выплатить украинской стороне $2,56 млрд.
"Из заявлявшихся "Нафтогазом" денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд", - говорится в сообщении "Газпрома".
Российская компания уже выразила несогласие с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа.
"Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", - отмечается в сообщении.
"Газпром" будет защищать свои права способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством.
"Газпром" также отметил дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа, который возник с учетом итогов двух разбирательств в арбитраже Стокгольма.
"С учетом итогов двух разбирательств в отношениях "Газпрома" и "Нафтогаза" по поставкам и транзиту возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт", - заявили в "Газпроме".