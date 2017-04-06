«Нефть России», 02.03.18, Москва, 12:43 Санкт-Петербургское Агентство интернет-исследований, которое в США называют "фабрикой троллей", пыталось оказывать влияние на энергетическую политику США с помощью соцсетей Twitter, Facebook и Instagram, говорится в докладе комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США.



Согласно документу, "информация, полученная из Twitter, Facebook и Instagram показывает, что российские агенты действительно стремились подорвать энергетический рынок США и повлиять на внутреннюю энергетическую политику при помощи американских социальных медиаплатформ".



По словам конгрессмена и председателя комитета Ламара Смита, "США увеличивают экспорт энергии в европейские страны, и это означает, что эти государства не будут столь сильно рассчитывать на Россию в своих энергетических потребностях".



"Россия выигрывает от того, что разжигает разногласия о производстве энергии в США", - утверждает Смит, добавив, что Москва опасается уменьшения энергетического влияния на страны Европы.



В докладе говорится, что "Twitter, Facebook и Instagram смогли идентифицировать российские аккаунты, связанные с Агентством интернет-исследований, российской компанией, базирующейся в Санкт-Петербурге и учрежденной российским правительством с целью использовать различные социальные и традиционные медиаплатформы для пропаганды".



В нем приводятся цифры, указывающие на количество сообщений в Twitter, написанных так называемой "фабрикой троллей", по теме энергетики США.



Так, в период между 2015 и 2017 годами было зафиксировано порядка 9097 записей, сделанных, как считается, владельцами российских аккаунтов, об энергетическом рынке и политике в сфере энергетики в США.



Кроме того, за этот же период 4334 аккаунта были созданы в этих трех социальных сетях базирующимся в РФ Агентством интернет-исследований. Тематика около 4% аккаунтов относилась именно к энергетике США, в частности, к вопросам о строительстве трубопроводов, добыче ископаемых и проблемам с окружающей средой.



В прошлом году в Вашингтоне начали изучать возможные попытки России вмешаться в проведение США энергетической политики. С этой целью осенью 2017 года Смит направил письма руководству соцсетей с запросом необходимой информации.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554941/ Источник: Interfax ← На Украине временно ограничили потребления газа "Газпром" расторгает контракты с Украиной на транзит → Новости net.finam.ru