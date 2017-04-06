|
Новости oilru.com
Это прекрасно
В Конгрессе заявили о попытках России повлиять на энергорынок США через соцсети
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 02.03.18, Москва, 12:43 Санкт-Петербургское Агентство интернет-исследований, которое в США называют "фабрикой троллей", пыталось оказывать влияние на энергетическую политику США с помощью соцсетей Twitter, Facebook и Instagram, говорится в докладе комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США.
Согласно документу, "информация, полученная из Twitter, Facebook и Instagram показывает, что российские агенты действительно стремились подорвать энергетический рынок США и повлиять на внутреннюю энергетическую политику при помощи американских социальных медиаплатформ".
По словам конгрессмена и председателя комитета Ламара Смита, "США увеличивают экспорт энергии в европейские страны, и это означает, что эти государства не будут столь сильно рассчитывать на Россию в своих энергетических потребностях".
"Россия выигрывает от того, что разжигает разногласия о производстве энергии в США", - утверждает Смит, добавив, что Москва опасается уменьшения энергетического влияния на страны Европы.
В докладе говорится, что "Twitter, Facebook и Instagram смогли идентифицировать российские аккаунты, связанные с Агентством интернет-исследований, российской компанией, базирующейся в Санкт-Петербурге и учрежденной российским правительством с целью использовать различные социальные и традиционные медиаплатформы для пропаганды".
В нем приводятся цифры, указывающие на количество сообщений в Twitter, написанных так называемой "фабрикой троллей", по теме энергетики США.
Так, в период между 2015 и 2017 годами было зафиксировано порядка 9097 записей, сделанных, как считается, владельцами российских аккаунтов, об энергетическом рынке и политике в сфере энергетики в США.
Кроме того, за этот же период 4334 аккаунта были созданы в этих трех социальных сетях базирующимся в РФ Агентством интернет-исследований. Тематика около 4% аккаунтов относилась именно к энергетике США, в частности, к вопросам о строительстве трубопроводов, добыче ископаемых и проблемам с окружающей средой.
В прошлом году в Вашингтоне начали изучать возможные попытки России вмешаться в проведение США энергетической политики. С этой целью осенью 2017 года Смит направил письма руководству соцсетей с запросом необходимой информации.