«Нефть России», 02.03.18, Москва, 12:10 Министерство энергетики и угольной промышленности Украины из-за дисбаланса в 15-20 млн кубических метров в сутки ввело временное ограничение потребления газа генерирующими компаниями с их переводом на использование мазута, сообщил глава министерства Игорь Насалик.



"План действий с сегодняшнего дня предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность экономии 15-20 млн куб. м газа в сутки", - сказал он в ходе вопросов правительству в Верховной ваде в пятницу.



Кроме того, по его словам, детским садам, школам и вузам Украины рекомендовано приостановить работу до 6 марта включительно с целью экономии газа.



1 марта в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта, однако "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту. "Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - сказал заместитель председатель правления "Газпрома" Александр Медведев.



В "Нафтогазе" расценивают отказ "Газпрома" от поставки природного газа согласно произведенной предоплате как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.



Накануне завершилась многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554940/ Источник: Interfax ← Названный Путиным готовым к повышению чиновник станет замминистра В Конгрессе заявили о попытках России повлиять на энергорынок США через соцсети → Новости net.finam.ru