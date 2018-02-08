|
Новости oilru.com
Украина и газ
На Украине временно ограничили потребления газа
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 02.03.18, Москва, 12:10 Министерство энергетики и угольной промышленности Украины из-за дисбаланса в 15-20 млн кубических метров в сутки ввело временное ограничение потребления газа генерирующими компаниями с их переводом на использование мазута, сообщил глава министерства Игорь Насалик.
"План действий с сегодняшнего дня предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность экономии 15-20 млн куб. м газа в сутки", - сказал он в ходе вопросов правительству в Верховной ваде в пятницу.
Кроме того, по его словам, детским садам, школам и вузам Украины рекомендовано приостановить работу до 6 марта включительно с целью экономии газа.
1 марта в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта, однако "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту. "Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - сказал заместитель председатель правления "Газпрома" Александр Медведев.
В "Нафтогазе" расценивают отказ "Газпрома" от поставки природного газа согласно произведенной предоплате как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.
Накануне завершилась многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.