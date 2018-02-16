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ЦБ спрогнозировал рост ВВП России в первом квартале
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«Нефть России», 02.03.18, Москва, 11:52 Банк России прогнозирует рост ВВП РФ в первом квартале 2018 года в годовом выражении в 1,5–1,8%, говорится в опубликованном регулятором информационно-аналитическом комментарии.
"По оценкам Банка России, годовой темп прироста ВВП в первом квартале 2018 года составит 1,5-1,8%", — говорится в документе.
По итогам 2017 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП страны вырос на 1,5%. В конце февраля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в январе 2018 года рост экономики составил 2%. Министерство пока не озвучивало свой прогноз по ВВП на первый квартал.
Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает ускорение роста ВВП в 2018 году до 2,1%.