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Прогнозы

ЦБ спрогнозировал рост ВВП России в первом квартале

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«Нефть России», 02.03.18, Москва, 11:52     Банк России прогнозирует рост ВВП РФ в первом квартале 2018 года в годовом выражении в 1,5–1,8%, говорится в опубликованном регулятором информационно-аналитическом комментарии.
 
"По оценкам Банка России, годовой темп прироста ВВП в первом квартале 2018 года составит 1,5-1,8%", — говорится в документе.
 
По итогам 2017 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП страны вырос на 1,5%. В конце февраля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в январе 2018 года рост экономики составил 2%. Министерство пока не озвучивало свой прогноз по ВВП на первый квартал.
 
Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает ускорение роста ВВП в 2018 году до 2,1%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554938/

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ЦБ спрогнозировал рост ВВП России в первом квартале

«Нефть России», 02.03.18, Москва, 11:52    Банк России прогнозирует рост ВВП РФ в первом квартале 2018 года в годовом выражении в 1,5–1,8%, говорится в опубликованном регулятором информационно-аналитическом комментарии.
 
"По оценкам Банка России, годовой темп прироста ВВП в первом квартале 2018 года составит 1,5-1,8%", — говорится в документе.
 
По итогам 2017 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП страны вырос на 1,5%. В конце февраля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в январе 2018 года рост экономики составил 2%. Министерство пока не озвучивало свой прогноз по ВВП на первый квартал.
 
Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает ускорение роста ВВП в 2018 году до 2,1%.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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