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Налоговые инициативы Путина станут приоритетами для комитета ГД по бюджету
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«Нефть России», 02.03.18, Москва, 11:45 Налоговые инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, станут приоритетами для работы комитета Госдумы по бюджету и налогам в первом полугодии 2018 года, заявил РИА Новости первый зампред комитета Александр Ремезков.
Путин в четверг предложил уточнить расчет налога на имущество физлиц, сделав его справедливым и посильным, а также определение кадастровой стоимости недвижимости, чтобы она не превышала ее рыночную стоимость. Глава государства говорил и о необходимости упрощения налоговой отчетности для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.
"Для всех нас послание Федеральному собранию — побуждение к конкретным действиям. И каждый в меру своих компетенций должен участвовать в разработке механизмов реализации задач, поставленных президентом России. Уверен, что, например, для нашего думского комитета приоритетом в работе в первом полугодии 2018-го станет уточнение расчета налога на имущество физлиц в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости", — сказал Ремезков.
Он также заверил, что бюджетный комитет продолжит работу над законодательством, регулирующим применение контрольно-кассовой техники. "Сделаем все, чтобы упростить для предпринимателей налоговую отчётность, а также снизить налоговую нагрузку для малого бизнеса, для всех, кто сам себе создает рабочие места — начинающих предпринимателей и самозанятых граждан", — добавил депутат.
"Мы будем участвовать в формировании новых налоговых условий в нашей стране. И сделаем все возможное, чтобы обеспечить баланс интересов — наполнить казну и при этом не задавить налогами бизнес", — продолжил первый зампред бюджетного комитета.