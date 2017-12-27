Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 03 марта 2018 года, суббота , 01:06:36 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    56.43 +0,06    68.88 -0,03
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1272.64 Мб информации:

  • 537578 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Налоги

Налоговые инициативы Путина станут приоритетами для комитета ГД по бюджету

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 02.03.18, Москва, 11:45     Налоговые инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, станут приоритетами для работы комитета Госдумы по бюджету и налогам в первом полугодии 2018 года, заявил РИА Новости первый зампред комитета Александр Ремезков.
 
Путин в четверг предложил уточнить расчет налога на имущество физлиц, сделав его справедливым и посильным, а также определение кадастровой стоимости недвижимости, чтобы она не превышала ее рыночную стоимость. Глава государства говорил и о необходимости упрощения налоговой отчетности для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.
 
"Для всех нас послание Федеральному собранию — побуждение к конкретным действиям. И каждый в меру своих компетенций должен участвовать в разработке механизмов реализации задач, поставленных президентом России. Уверен, что, например, для нашего думского комитета приоритетом в работе в первом полугодии 2018-го станет уточнение расчета налога на имущество физлиц в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости", — сказал Ремезков.
 
Он также заверил, что бюджетный комитет продолжит работу над законодательством, регулирующим применение контрольно-кассовой техники. "Сделаем все, чтобы упростить для предпринимателей налоговую отчётность, а также снизить налоговую нагрузку для малого бизнеса, для всех, кто сам себе создает рабочие места — начинающих предпринимателей и самозанятых граждан", — добавил депутат.
 
"Мы будем участвовать в формировании новых налоговых условий в нашей стране. И сделаем все возможное, чтобы обеспечить баланс интересов — наполнить казну и при этом не задавить налогами бизнес", — продолжил первый зампред бюджетного комитета.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554937/

ЦБ: инфляционные ожидания россиян обновили исторический минимумЦБ спрогнозировал рост ВВП России в первом квартале
Просмотров: 252
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Налоговые инициативы Путина станут приоритетами для комитета ГД по бюджету

«Нефть России», 02.03.18, Москва, 11:45    Налоговые инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, станут приоритетами для работы комитета Госдумы по бюджету и налогам в первом полугодии 2018 года, заявил РИА Новости первый зампред комитета Александр Ремезков.
 
Путин в четверг предложил уточнить расчет налога на имущество физлиц, сделав его справедливым и посильным, а также определение кадастровой стоимости недвижимости, чтобы она не превышала ее рыночную стоимость. Глава государства говорил и о необходимости упрощения налоговой отчетности для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.
 
"Для всех нас послание Федеральному собранию — побуждение к конкретным действиям. И каждый в меру своих компетенций должен участвовать в разработке механизмов реализации задач, поставленных президентом России. Уверен, что, например, для нашего думского комитета приоритетом в работе в первом полугодии 2018-го станет уточнение расчета налога на имущество физлиц в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости", — сказал Ремезков.
 
Он также заверил, что бюджетный комитет продолжит работу над законодательством, регулирующим применение контрольно-кассовой техники. "Сделаем все, чтобы упростить для предпринимателей налоговую отчётность, а также снизить налоговую нагрузку для малого бизнеса, для всех, кто сам себе создает рабочие места — начинающих предпринимателей и самозанятых граждан", — добавил депутат.
 
"Мы будем участвовать в формировании новых налоговых условий в нашей стране. И сделаем все возможное, чтобы обеспечить баланс интересов — наполнить казну и при этом не задавить налогами бизнес", — продолжил первый зампред бюджетного комитета.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Январь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Февраль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Март 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 