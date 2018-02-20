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ЦБ: инфляционные ожидания россиян обновили исторический минимум
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«Нефть России», 02.03.18, Москва, 11:37 Инфляционные ожидания населения России на следующие 12 месяцев снизились в феврале до 8,4%, обновив исторический минимум. Об этом сообщается в материалах Банка России.
«В феврале 2018 года прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, продолжила уменьшаться в соответствии со сложившимся трендом на снижение. Ее значение обновило минимальный уровень за всю историю наблюдений (8,4% по сравнению с 8,9% в январе)», — говорится в документе.
По данным регулятора, ожидания респондентов относительно инфляции к концу 2018 года и в трехлетней перспективе остались оптимистичными.
Ранее сообщалось, что замедление инфляции в 2017 году повысило оптимизм россиян до рекордного уровня за три года.