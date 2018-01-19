«Нефть России», 02.03.18, Москва, 11:29 ОПЕК сократила добычу до минимума за последние 10 месяцев, однако цены на нефть продолжают падать. Почему так происходит?



Согласно данным агентства Reuters, которое ссылается на источники в отрасли и данные по танкерным перевозкам, ежедневный объем добычи странами ОПЕК опустился до 32,28 млн баррелей. Последний раз такие цифры наблюдались в апреле прошлого года.



Большая часть снижения, конечно, приходится на Венесуэлу, где царит жесточайший кризис.



Так или иначе, сейчас успех картеля по сокращению добычи абсолютно не вдохновляет трейдеров. Баррель нефти продолжает снижаться. Сейчас стоимость североморской смеси опустилась уже ниже $64. К слову, цена российской нефти Urals выросла в январе-феврале на 24%.



Можно сколько угодно рассуждать на тему фундаментальных составляющих, о том, что сланцевые компании занимают долю рынка, которую освобождает ОПЕК. Все это действительно имеет место быть. Достаточно сказать, что добыча нефти в США обновляет исторические максимумы, Штаты добывают больше, чем Саудовская Аравия. Более того, к концу года американские нефтяники будут добывать больше 11 млн баррелей



И все же рынок и крупные финансовые игроки делают свою работу, и порой котировки нефтяных фьючерсов торгуются без оглядки на фундаментальные факторы.



Взять хотя бы тот бурный рост, который мы наблюдали в начале года. Он полностью совпал с резким ослаблением американского доллара. Сейчас, когда валюта США начала отыгрывать свои потери, цены на нефть, как и на другие сырьевые активы, пошли вниз.



Нефть от максимумов подешевела уже примерно на $7.



Были ли для этого какие-то значимые причины? Скорее нет, как и не было таких причин для резкого рывка с $60 до $70, если, конечно, не говорить о слабости доллара.



Ранее "Вести. Экономики" писали, что цены на нефть не смогут пробить потолок $65 за баррель.



Цена WTI в среднем составила около $42 за баррель за 12 месяцев до начала производственных сокращений ОПЕК+ в ноябре 2016 г. Цены сразу выросли до более чем $50 на фоне ложных ожиданий быстрой перебалансировки нефтяных рынков. К марту 2017 г. возникла обеспокоенность по поводу того, что сокращения не дадут нужного эффекта, а к июню цены упадут до уровня, отмеченного до начала сокращений.



Примерно в то же время глобальные запасы нефти начали снижаться, а перспективы экономического роста улучшились. В конце января 2018 г. цена на WTI стабильно превышала $66. Это стало ростом на 57% и привело к повышению уровня цен, который не наблюдался с декабря 2014 г.



Недавнее падение цен на нефть, вероятно, было спровоцировано в основном более широкой распродажей на рынке, а не факторами нефтяного рынка.



Некоторые аналитики отклоняют распродажу как коррекцию на переоцененных рынках акций наряду с опасениями в отношении инфляции и повышения процентных ставок. Есть и более мрачная перспектива: медленный рост производительности, увеличение задолженности и повышение цен на сырьевые товары в дополнение к этим факторам уже ограничивают экономический рост.

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