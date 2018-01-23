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Украина и газ

Еврокомиссия готова выступить посредником в диалоге РФ и Украины по газу

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«Нефть России», 02.03.18, Москва, 00:19     Еврокомиссия готова выступить посредником в переговорах России и Украины по газу, если обе стороны запросят подобные консультации, сказала РИА новости представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
 
"Я не могу подтвердить (наличие – ред.) официального запроса на посредничество в газовых переговорах между Россией и Украиной. Как и всегда, Еврокомиссия готова играть роль честного посредника, если обе стороны попросят этого", — ответила она на вопрос, не получала ли ЕК запрос от Украины на трехсторонние переговоры с РФ, и если да, то какие темы предлагается обсудить.
 
Президент Украины Петр Порошенко в четверг поручил правительству инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией и РФ для выполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу".
 
Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.
 
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил также в четверг, что пока рано говорить о возможности проведения трехсторонних переговоров по газу после решения арбитража Стокгольма по делу о транзите российского газа через территорию Украины.
 
В конце января вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович после отдельных встреч с Новаком и президентом Украины Петром Порошенко в интервью РИА Новости сообщал, что Еврокомиссия, когда будет решение Стокгольма, готова стать координатором между РФ и Украиной, если будут возобновлены переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз. Чуть раньше в январе он заявлял, что на встрече с Новаком они пришли к выводу, что, как только арбитраж Стокгольма вынесет решение по делу о поставках газа РФ через Украину и все стороны тщательно изучат это решение, целесообразно встретиться друг с другом и обсудить будущее украинского транзита.
 
Очередные переговоры с Шефчовичем пройдут в марте, сообщал также в январе глава Минэнерго РФ.
 
Мария КнязеваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554933/

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Еврокомиссия готова выступить посредником в диалоге РФ и Украины по газу

«Нефть России», 02.03.18, Москва, 00:19    Еврокомиссия готова выступить посредником в переговорах России и Украины по газу, если обе стороны запросят подобные консультации, сказала РИА новости представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
 
"Я не могу подтвердить (наличие – ред.) официального запроса на посредничество в газовых переговорах между Россией и Украиной. Как и всегда, Еврокомиссия готова играть роль честного посредника, если обе стороны попросят этого", — ответила она на вопрос, не получала ли ЕК запрос от Украины на трехсторонние переговоры с РФ, и если да, то какие темы предлагается обсудить.
 
Президент Украины Петр Порошенко в четверг поручил правительству инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией и РФ для выполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу".
 
Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.
 
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил также в четверг, что пока рано говорить о возможности проведения трехсторонних переговоров по газу после решения арбитража Стокгольма по делу о транзите российского газа через территорию Украины.
 
В конце января вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович после отдельных встреч с Новаком и президентом Украины Петром Порошенко в интервью РИА Новости сообщал, что Еврокомиссия, когда будет решение Стокгольма, готова стать координатором между РФ и Украиной, если будут возобновлены переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз. Чуть раньше в январе он заявлял, что на встрече с Новаком они пришли к выводу, что, как только арбитраж Стокгольма вынесет решение по делу о поставках газа РФ через Украину и все стороны тщательно изучат это решение, целесообразно встретиться друг с другом и обсудить будущее украинского транзита.
 
Очередные переговоры с Шефчовичем пройдут в марте, сообщал также в январе глава Минэнерго РФ.
 
Мария Князева
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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