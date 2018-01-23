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В "Нафтогазе" заявили об утрате "Газпромом" права на take or pay из-за отказа от поставки
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«Нефть России», 02.03.18, Москва, 00:03 Отказ ПАО "Газпром" поставить газ НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с осуществленной предоплатой лишает российскую компанию права на исполнение take or pay в 2018 году, считает глава НАК Андрей Коболев.
"Они не выполнили свои обязательства по контракту, который пересмотрел трибунал. Это автоматически означает, что они не смогут больше требовать от нас в этом году take or pay", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг вечером.
"Мы не обязаны выкупать 4 млрд куб. м, и это не наша вина. Это действия Газпрома, которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент-поставщик, и которые, я думаю, будут стоить "Газпрому" многих политических проблем в Европе", - добавил Коболев.
Ранее в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. В то же время "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту. "Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - сказал заместитель председатель правления "Газпрома" Александр Медведев.
В "Нафтогазе" расценивают отказ "Газпрома" от поставки природного газа согласно произведенной предоплате как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.
Накануне завершилась многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.