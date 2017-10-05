Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 02 марта 2018 года, пятница , 00:26:59 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    56.43 +0,06    68.88 -0,03
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1272.62 Мб информации:

  • 537567 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
События

Путин заявил о готовности России к настоящему технологическому прорыву

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 01.03.18, Москва, 12:33     Россия готова к технологическому прорыву, заявил президент Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию.
 
"Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к настоящему прорыву", - сказал Путин,
 
Он отметил, что эта уверенность основана на значимых результатах, которых уже удалось достичь.
 
Президент подчеркнул, что для динамичного развития страны нужно расширить пространство свободы во всех сферах и укрепить институты демократии.
 
"Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов", - сказал он в ходе оглашения послания.
 
По словам главы государства, Россия должна "быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам".
 
Путин также указал на необходимость принять "давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения, отсечь все, что тормозит наше движение, раскрыться людям в полную силу и реализовать себя".
 
"Именно отставание - вот главная угроза, и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться", - подчеркнул президент.
 
По его словам, России нужно обеспечить такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали ей самостоятельно и уверенно идти вперед.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554928/

Путин заявил о необходимости за шесть лет вдвое снизить уровень бедностиПослание Путина Федеральному собранию. Главное
Просмотров: 359
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Путин заявил о готовности России к настоящему технологическому прорыву

«Нефть России», 01.03.18, Москва, 12:33    Россия готова к технологическому прорыву, заявил президент Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию.
 
"Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к настоящему прорыву", - сказал Путин,
 
Он отметил, что эта уверенность основана на значимых результатах, которых уже удалось достичь.
 
Президент подчеркнул, что для динамичного развития страны нужно расширить пространство свободы во всех сферах и укрепить институты демократии.
 
"Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов", - сказал он в ходе оглашения послания.
 
По словам главы государства, Россия должна "быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам".
 
Путин также указал на необходимость принять "давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения, отсечь все, что тормозит наше движение, раскрыться людям в полную силу и реализовать себя".
 
"Именно отставание - вот главная угроза, и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться", - подчеркнул президент.
 
По его словам, России нужно обеспечить такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали ей самостоятельно и уверенно идти вперед.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Январь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Февраль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Март 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 