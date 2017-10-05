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Путин заявил о готовности России к настоящему технологическому прорыву
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«Нефть России», 01.03.18, Москва, 12:33 Россия готова к технологическому прорыву, заявил президент Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию.
"Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к настоящему прорыву", - сказал Путин,
Он отметил, что эта уверенность основана на значимых результатах, которых уже удалось достичь.
Президент подчеркнул, что для динамичного развития страны нужно расширить пространство свободы во всех сферах и укрепить институты демократии.
"Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов", - сказал он в ходе оглашения послания.
По словам главы государства, Россия должна "быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам".
Путин также указал на необходимость принять "давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения, отсечь все, что тормозит наше движение, раскрыться людям в полную силу и реализовать себя".
"Именно отставание - вот главная угроза, и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться", - подчеркнул президент.
По его словам, России нужно обеспечить такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали ей самостоятельно и уверенно идти вперед.