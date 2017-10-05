«Нефть России», 01.03.18, Москва, 12:26 Президент России Владимир Путин поставил задачу в течение ближайших шести лет вдвое снизить уровень бедности в России.



"Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места", - заявил Путин в четверг, выступая с Посланием к Федеральному собранию.



"На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие - обеспечить уверенный долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет - как минимум, вдвое снизить уровень бедности", - сказал президент РФ.



В ближайшие шесть лет на меры демографического развития должно быть направлено 3,4 триллиона рублей, заявил президент.



Россия должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к середине следующего десятилетия, продолжил Путин.



По словам президента, нужно регулярно индексировать пенсию на уровень выше темпов инфляции.



"Главное - мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции", - сказал Путин. "Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию", - продолжил президент.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554927/ Источник: Interfax ← "Газпром" прекратит поставки "Нафтогазу" с 1 марта Путин заявил о готовности России к настоящему технологическому прорыву → Новости net.finam.ru