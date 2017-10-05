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Путин заявил о необходимости за шесть лет вдвое снизить уровень бедности
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«Нефть России», 01.03.18, Москва, 12:26 Президент России Владимир Путин поставил задачу в течение ближайших шести лет вдвое снизить уровень бедности в России.
"Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места", - заявил Путин в четверг, выступая с Посланием к Федеральному собранию.
"На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие - обеспечить уверенный долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет - как минимум, вдвое снизить уровень бедности", - сказал президент РФ.
В ближайшие шесть лет на меры демографического развития должно быть направлено 3,4 триллиона рублей, заявил президент.
Россия должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к середине следующего десятилетия, продолжил Путин.
По словам президента, нужно регулярно индексировать пенсию на уровень выше темпов инфляции.
"Главное - мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции", - сказал Путин. "Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию", - продолжил президент.