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Путин заявил о необходимости за шесть лет вдвое снизить уровень бедности

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«Нефть России», 01.03.18, Москва, 12:26     Президент России Владимир Путин поставил задачу в течение ближайших шести лет вдвое снизить уровень бедности в России.
 
"Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места", - заявил Путин в четверг, выступая с Посланием к Федеральному собранию.
 
"На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие - обеспечить уверенный долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет - как минимум, вдвое снизить уровень бедности", - сказал президент РФ.
 
В ближайшие шесть лет на меры демографического развития должно быть направлено 3,4 триллиона рублей, заявил президент.
 
Россия должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к середине следующего десятилетия, продолжил Путин.
 
По словам президента, нужно регулярно индексировать пенсию на уровень выше темпов инфляции.
 
"Главное - мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции", - сказал Путин. "Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию", - продолжил президент.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554927/

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Путин заявил о необходимости за шесть лет вдвое снизить уровень бедности

«Нефть России», 01.03.18, Москва, 12:26    Президент России Владимир Путин поставил задачу в течение ближайших шести лет вдвое снизить уровень бедности в России.
 
"Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места", - заявил Путин в четверг, выступая с Посланием к Федеральному собранию.
 
"На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие - обеспечить уверенный долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет - как минимум, вдвое снизить уровень бедности", - сказал президент РФ.
 
В ближайшие шесть лет на меры демографического развития должно быть направлено 3,4 триллиона рублей, заявил президент.
 
Россия должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к середине следующего десятилетия, продолжил Путин.
 
По словам президента, нужно регулярно индексировать пенсию на уровень выше темпов инфляции.
 
"Главное - мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции", - сказал Путин. "Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию", - продолжил президент.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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