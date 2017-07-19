«Нефть России», 01.03.18, Москва, 11:35 Решение американской нефтяной корпорации Exxon Mobil о выходе из ряда совместных проектов с "Роснефтью" было ожидаемым, заявил РИА Новости пресс-секретарь российской компании Михаил Леонтьев.



"К сожалению, оно ожидаемое не только нами, но и Exxon самой, поскольку Exxon несет убытки, Exxon хотел этими проектами заниматься. Я хотел бы обратить внимание, что речь не идет о сворачивании вообще сотрудничества, речь идет о шельфовом бурении, текущих проектах, которые не могут быть заморожены, поскольку Exxon не может выполнит своих обязательств", — отметил Леонтьев.

По его словам, ситуация развивалась предсказуемо и все "к этому шло".



Ранее Exxon Mobil сообщила о выходе из совместных проектов с "Роснефтью" из-за антироссийских санкций США и ЕС.



Как отмечается в ежегодном отчете компании, направленном в комиссию по ценным бумагам США, в 2013 и 2014 годах Exxon Mobil и "Роснефть" создали различные структуры для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ. Затем, в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против российского энергетического сектора, а во второй половине 2017 года Вашингтон кодифицировал и расширил ограничения.



В конце прошлого года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Exxon оценила свои потери от такого решения в двести миллионов долларов. Exxon Mobil в рамках совместного предприятия работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. Общая площадь участков составляет 63,6 миллиона акров (более 257 тысяч квадратных километров).Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554925/ Источник: РИА «Новости» ← Россия в 2017 г. сократила добычу и экспорт нефти "Газпром" прекратит поставки "Нафтогазу" с 1 марта → Новости net.finam.ru