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Россия в 2017 г. сократила добычу и экспорт нефти
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«Нефть России», 01.03.18, Москва, 11:28 Экспорт нефти из России сократился в 2017 г. на 0,9% в годовом выражении до 252,6 млн тонн, сообщает Росстат. В декабре 2017 г. экспорт сократился на 20% до 17,2 млн тонн.
В 2017 г. на переработку в России поступило 284,3 млн тонн нефти (- 0,3%), в том числе в декабре 2017 г. - 25 млн тонн (- 3%).
Добыча нефти в России составила в 2017 г. 546,7 млн тонн (- 0,2%), в том числе в декабре 2017 г. - 46,6 млн тонн (- 1,9%).
Доля нефти в составе российского экспорта составила в 2017 г. 26,1%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 44,1% (в 2016 г. - 25,8% и 44,4% соответственно).
Средняя экспортная цена на российскую нефть составила к декабрю 2017 г. $435 за 1 тонну (106,3% к ноябрю 2017 г.), цена на нефть Urals - $464,4 за 1 тонну (102,6% к ноябрю 2017 г.).
В декабре в России добывали в среднем 10,582 млн баррелей нефти в сутки, в ноябре - 10,582 млн, в октябре - 10,529 млн.
В странах ОПЕК в декабре добывали 32,416 млн баррелей нефти в сутки, в ноябре - 32,416 млн, в октябре - 32,560 млн.