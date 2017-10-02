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Нефтегазодобыча

Россия в 2017 г. сократила добычу и экспорт нефти

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«Нефть России», 01.03.18, Москва, 11:28    Экспорт нефти из России сократился в 2017 г. на 0,9% в годовом выражении до 252,6 млн тонн, сообщает Росстат. В декабре 2017 г. экспорт сократился на 20% до 17,2 млн тонн.
 
В 2017 г. на переработку в России поступило 284,3 млн тонн нефти (- 0,3%), в том числе в декабре 2017 г. - 25 млн тонн (- 3%).
 
Добыча нефти в России составила в 2017 г. 546,7 млн тонн (- 0,2%), в том числе в декабре 2017 г. - 46,6 млн тонн (- 1,9%).
 
Доля нефти в составе российского экспорта составила в 2017 г. 26,1%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 44,1% (в 2016 г. - 25,8% и 44,4% соответственно).
 
Средняя экспортная цена на российскую нефть составила к декабрю 2017 г. $435 за 1 тонну (106,3% к ноябрю 2017 г.), цена на нефть Urals - $464,4 за 1 тонну (102,6% к ноябрю 2017 г.).
 
В декабре в России добывали в среднем 10,582 млн баррелей нефти в сутки, в ноябре - 10,582 млн, в октябре - 10,529 млн.
 
В странах ОПЕК в декабре добывали 32,416 млн баррелей нефти в сутки, в ноябре - 32,416 млн, в октябре - 32,560 млн.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554924/

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Россия в 2017 г. сократила добычу и экспорт нефти

«Нефть России», 01.03.18, Москва, 11:28   Экспорт нефти из России сократился в 2017 г. на 0,9% в годовом выражении до 252,6 млн тонн, сообщает Росстат. В декабре 2017 г. экспорт сократился на 20% до 17,2 млн тонн.
 
В 2017 г. на переработку в России поступило 284,3 млн тонн нефти (- 0,3%), в том числе в декабре 2017 г. - 25 млн тонн (- 3%).
 
Добыча нефти в России составила в 2017 г. 546,7 млн тонн (- 0,2%), в том числе в декабре 2017 г. - 46,6 млн тонн (- 1,9%).
 
Доля нефти в составе российского экспорта составила в 2017 г. 26,1%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 44,1% (в 2016 г. - 25,8% и 44,4% соответственно).
 
Средняя экспортная цена на российскую нефть составила к декабрю 2017 г. $435 за 1 тонну (106,3% к ноябрю 2017 г.), цена на нефть Urals - $464,4 за 1 тонну (102,6% к ноябрю 2017 г.).
 
В декабре в России добывали в среднем 10,582 млн баррелей нефти в сутки, в ноябре - 10,582 млн, в октябре - 10,529 млн.
 
В странах ОПЕК в декабре добывали 32,416 млн баррелей нефти в сутки, в ноябре - 32,416 млн, в октябре - 32,560 млн.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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