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Прогнозы

Нефть вновь окажется под влиянием геополитики

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«Нефть России», 01.03.18, Москва, 11:20    В долгосрочной перспективе многие нефтяные аналитики ожидают, что в мире вырастет зависимость от добычи нефти с Ближнего Востока, поскольку сланцевая нефтедобыча в США пойдет на спад.
 
Однако геополитические потрясения уже приводят к сбоям в крупнейших нефтедобывающих странах на Ближнем Востоке, что вызывает сомнения в способности региона обеспечивать поставки на мировой рынок в долгосрочной перспективе.
 
МЭА неоднократно предупреждало, что, несмотря на то что сланцевая нефтедобыча в США привела к избыточному спросу в краткосрочной перспективе, объем сланцевой нефтедобычи сам по себе не может удовлетворить будущий спрос. К середине 2020-х гг. доверие к Ближнему Востоку может вырасти, особенно на фоне вопросов о долговечности американской сланцевой нефтедобычи.
 
Однако, по данным Оксфордского института энергетических исследований (OIES), ухудшающийся геополитический ландшафт на Ближнем Востоке может оставить шрамы на энергетическом секторе региона.
 
Геополитические угрозы расширяются различными способами на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Официальные институты ослаблены, и в таких местах, как Ливия, Йемен и Сирия, в правительстве отсутствует легитимность. По словам экспертов OIES, негосударственные субъекты, такие как "Хезболла", хуситы и другие, оказались в подвешенном состоянии. Эти конкурирующие центры затрудняют инвестиции нефтяных компаний.
 
Что касается рынка нефти, то здесь геополитические проблемы пока не так очевидны. Избыток объемов американской сланцевой нефтедобычи в последнее время привил нефтяной рынок от нестабильности и беспорядков. Кроме того, несмотря на множество источников конфликтов и отсутствие недостатка в потенциальных угрозах, фактические сбои в добыче нефти остаются минимальными. Фактически Иран наращивал производство после отмены международных санкций, Ливия и Нигерия восстановили некоторый объем после серьезных отключений.
 
Тем не менее геополитические конфликты посеяли семена будущих проблем с поставками, говорится в отчете OIES. Например, по мере того как растет напряжение, правительства Ближнего Востока увеличивают расходы на оборону, а растущие расходы предполагают более высокие требования к доходам. Это означает, что многим ключевым производителям нефти потребуются более высокие цены на нефть, которые необходимо заложить в бюджет, чтобы достичь точки безубыточности.
 
Более того, геополитическое напряжение сегодня препятствует необходимым инвестициям в новые производственные мощности. Например, несмотря на то что Иран смог восстановить огромные объемы производства после отмены санкций, администрация Трампа, похоже, настроена на усиление напряженности. Неясно, какое направление получит этот конфликт, но он уже сдерживает приток новых инвестиций в нефтегазодобывающую отрасль в Иране. Французская нефтяная компания Total пытается инвестировать в проект South Pars Phase 2, но предположила, что может отменить инвестиции в случае возврата санкций США.
 
Между тем напряженность в других странах также препятствует инвестициям в производственные мощности. В течение многих лет курдское региональное правительство пыталось привлечь инвестиции в добычу нефти, но конфликт с центральным правительством в Багдаде не позволит региону наращивать объемы производства.
 
OIES приводит пример Ливии, где беспорядки не только приводят к случайным отключениям, но и мешают стране реализовать весь свой потенциал. OIES отметил, что в прогнозе 2005 г. МЭА предсказало, что Ливия увеличит добычу до 3 млн баррелей в день к 2030 г. На данный момент это кажется нереальным, а объемы производства в Ливии сократились с довоенного уровня в 1,6 млн баррелей в день и теперь составляют около 1 млн баррелей в день.
 
И если сегодня это еще не кажется острой проблемой, тем не менее геополитическая нестабильность становится все более проблематичной по мере ужесточения нефтяного рынка. Уже значительно уменьшилась амортизация запасов нефти. Любое непредвиденное отключение оказывает все большее влияние на все более жесткий рынок.
 
Это особенно справедливо, поскольку запасные производственные мощности сокращаются, они уже составляют около 2 млн баррелей в день, исторически низкий уровень. Но запасные производственные мощности сократятся, после того как ОПЕК проведет текущие сокращения производства. По мере ужесточение нефтяного рынка и поглощения новых объемов производства ОПЕК мировые запасы производственных мощностей, согласно прогнозам EIА, упадут примерно до 1,24 млн баррелей к III кварталу 2019 г., что будет крайне низким уровнем.
 
По прошествии нескольких лет, после того как вырастет спрос, мировому рынку потребуется больший объем производства ОПЕК. Но, как утверждает OIES, геополитическая суматоха сегодня может помешать группе нарастить поставки в будущем.
 
В ближайшей перспективе нефтяному рынку обеспечены растущие объемы сланцевой нефтедобычи и перспектива возврата прежних объемов производства ОПЕК. Однако остаются серьезные вопросы о проблемах поставок в долгосрочной перспективе.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554923/

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Нефть вновь окажется под влиянием геополитики

«Нефть России», 01.03.18, Москва, 11:20   В долгосрочной перспективе многие нефтяные аналитики ожидают, что в мире вырастет зависимость от добычи нефти с Ближнего Востока, поскольку сланцевая нефтедобыча в США пойдет на спад.
 
Однако геополитические потрясения уже приводят к сбоям в крупнейших нефтедобывающих странах на Ближнем Востоке, что вызывает сомнения в способности региона обеспечивать поставки на мировой рынок в долгосрочной перспективе.
 
МЭА неоднократно предупреждало, что, несмотря на то что сланцевая нефтедобыча в США привела к избыточному спросу в краткосрочной перспективе, объем сланцевой нефтедобычи сам по себе не может удовлетворить будущий спрос. К середине 2020-х гг. доверие к Ближнему Востоку может вырасти, особенно на фоне вопросов о долговечности американской сланцевой нефтедобычи.
 
Однако, по данным Оксфордского института энергетических исследований (OIES), ухудшающийся геополитический ландшафт на Ближнем Востоке может оставить шрамы на энергетическом секторе региона.
 
Геополитические угрозы расширяются различными способами на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Официальные институты ослаблены, и в таких местах, как Ливия, Йемен и Сирия, в правительстве отсутствует легитимность. По словам экспертов OIES, негосударственные субъекты, такие как "Хезболла", хуситы и другие, оказались в подвешенном состоянии. Эти конкурирующие центры затрудняют инвестиции нефтяных компаний.
 
Что касается рынка нефти, то здесь геополитические проблемы пока не так очевидны. Избыток объемов американской сланцевой нефтедобычи в последнее время привил нефтяной рынок от нестабильности и беспорядков. Кроме того, несмотря на множество источников конфликтов и отсутствие недостатка в потенциальных угрозах, фактические сбои в добыче нефти остаются минимальными. Фактически Иран наращивал производство после отмены международных санкций, Ливия и Нигерия восстановили некоторый объем после серьезных отключений.
 
Тем не менее геополитические конфликты посеяли семена будущих проблем с поставками, говорится в отчете OIES. Например, по мере того как растет напряжение, правительства Ближнего Востока увеличивают расходы на оборону, а растущие расходы предполагают более высокие требования к доходам. Это означает, что многим ключевым производителям нефти потребуются более высокие цены на нефть, которые необходимо заложить в бюджет, чтобы достичь точки безубыточности.
 
Более того, геополитическое напряжение сегодня препятствует необходимым инвестициям в новые производственные мощности. Например, несмотря на то что Иран смог восстановить огромные объемы производства после отмены санкций, администрация Трампа, похоже, настроена на усиление напряженности. Неясно, какое направление получит этот конфликт, но он уже сдерживает приток новых инвестиций в нефтегазодобывающую отрасль в Иране. Французская нефтяная компания Total пытается инвестировать в проект South Pars Phase 2, но предположила, что может отменить инвестиции в случае возврата санкций США.
 
Между тем напряженность в других странах также препятствует инвестициям в производственные мощности. В течение многих лет курдское региональное правительство пыталось привлечь инвестиции в добычу нефти, но конфликт с центральным правительством в Багдаде не позволит региону наращивать объемы производства.
 
OIES приводит пример Ливии, где беспорядки не только приводят к случайным отключениям, но и мешают стране реализовать весь свой потенциал. OIES отметил, что в прогнозе 2005 г. МЭА предсказало, что Ливия увеличит добычу до 3 млн баррелей в день к 2030 г. На данный момент это кажется нереальным, а объемы производства в Ливии сократились с довоенного уровня в 1,6 млн баррелей в день и теперь составляют около 1 млн баррелей в день.
 
И если сегодня это еще не кажется острой проблемой, тем не менее геополитическая нестабильность становится все более проблематичной по мере ужесточения нефтяного рынка. Уже значительно уменьшилась амортизация запасов нефти. Любое непредвиденное отключение оказывает все большее влияние на все более жесткий рынок.
 
Это особенно справедливо, поскольку запасные производственные мощности сокращаются, они уже составляют около 2 млн баррелей в день, исторически низкий уровень. Но запасные производственные мощности сократятся, после того как ОПЕК проведет текущие сокращения производства. По мере ужесточение нефтяного рынка и поглощения новых объемов производства ОПЕК мировые запасы производственных мощностей, согласно прогнозам EIА, упадут примерно до 1,24 млн баррелей к III кварталу 2019 г., что будет крайне низким уровнем.
 
По прошествии нескольких лет, после того как вырастет спрос, мировому рынку потребуется больший объем производства ОПЕК. Но, как утверждает OIES, геополитическая суматоха сегодня может помешать группе нарастить поставки в будущем.
 
В ближайшей перспективе нефтяному рынку обеспечены растущие объемы сланцевой нефтедобычи и перспектива возврата прежних объемов производства ОПЕК. Однако остаются серьезные вопросы о проблемах поставок в долгосрочной перспективе.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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