«Нефть России», 01.03.18, Москва, 11:13 Премьер-министр Австрии Себастьян Курц заявил о том, что австрийское руководство "очень положительно" относится к проекту газопровода "Северный поток-2".



Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц 28 февраля провели переговоры в Кремле, обсудив текущее состояние и перспективы развития отношений России и Австрии. По итогам встречи на высшем уровне была проведена совместная пресс-конференция.



Как отмечал портал "Вести.Экономика", Владимир Путин заявил о том, что "Северный поток-2" является экономическим проектом. Себастьян Курц, отвечая на вопрос журналистов, заявил о поддержке проекта со стороны властей Австрии:



Вопрос: У меня вопрос к обоим лидерам, он касается торгово-экономического сотрудничества между Россией и Австрией. Каковы, на ваш взгляд, перспективы этого сотрудничества с учетом, скажем так, известных сложностей в отношениях между Брюсселем и Москвой? Каковы перспективы реализации таких проектов, как "Северный поток‑2" и строительство ширококолейной железной дороги от Кошице до Вены?

Спасибо.



С. Курц: Большое спасибо за ваш вопрос.



В первую очередь я хотел бы подчеркнуть, что положительно смотрю на наши экономические отношения в последние годы, что они развивались в правильном направлении. Я убежден, что здесь есть и дальнейший потенциал для обоих государств, мы сегодня говорили об этом на обеде.



И действительно, есть два аспекта, о которых мы сегодня говорили, это долгосрочный стратегический интерес не только для России, но, конечно, и для таких государств Европы, как Австрия. Во‑первых, это продление ширококолейной железной дороги до Австрии. На прошлой неделе состоялась встреча обоих министров транспорта, и в целом мы смотрим положительно на этот проект. Там, правда, огромный требуется объем инвестиций, но это стратегически верно, имеет смысл. Мы сегодня еще говорили, что этот проект мы вместе должны развивать и дальше.



И второй большой проект – это проект, который касается не только Австрии, но и Германии и других государств, это "Северный поток‑2", и австрийское федеральное правительство также его поддерживает. Но, конечно, здесь еще можно проработать множество деталей. И необходимо прояснить ряд вопросов и влияние этого проекта на другие государства. Австрия очень положительно относится к этому проекту. Причем это позитивно не только для нас, но и для Германии, и для многих других государств.



В. Путин: Что касается проекта, которым закончил господин канцлер, "Северный поток‑2", вы знаете нашу позицию. Мы являемся сторонниками реализации этого проекта, который, без всяких сомнений, абсолютно деполитизирован. Это чисто экономический и, более того, чисто коммерческий проект, потому что участники этого проекта считают свои прибыли, экономические выигрыши от его реализации и приходят к выводу о том, что такая реализация целесообразна.



Это, кстати говоря, не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные параметры использования своей газотранспортной системы, мы ничего не имеем против продолжения сотрудничества и с Украиной. Вопрос только в объемах прокачки. Но в любом случае реализация объектов подобного рода, как "Северный поток", "Северный поток‑2", "Турецкий поток", безусловно, диверсифицирует поставки, а значит, улучшает качество этих поставок и повышает стабильность.



Мы знаем, что добыча в Европе падает. Сжиженный природный газ не является конкурентоспособным на европейском рынке, во всяком случае сегодня это очевидная вещь. И на ближайшее десятилетие так и будет. Поэтому, если наши партнеры поддерживают этот проект, повторяю, мы тоже будем это делать.



Что касается других направлений – господин канцлер упомянул, я об этом сказал, это железнодорожное сотрудничество, торговля, промышленная кооперация, мы сейчас вспоминали о том, что даже в последнее время несколько заводов было построено австрийскими инвесторами в России, объем наших инвестиций в австрийскую экономику, 23 миллиарда долларов, тоже о чем‑то говорит, это реальные вложения, – мы будем развивать все эти направления сотрудничества, включая и реализацию предложений австрийской стороны по форуму диалога общественности. Мне кажется, что это хорошая идея. Она создаст благоприятный фон для дальнейшего развития российско-австрийских связей.

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