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Украина и газ

«Газпром» раскритиковал решение арбитража по спору с «Нафтогазом»

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«Нефть России», 01.03.18, Москва, 11:06    «Газпром» заявил, что не согласен с решением Стокгольмского арбитража по транзитному спору российской компании с украинским «Нафтогазом». Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в «Газету.Ru».
 
Ранее «Нафтогаз» сообщил, что арбитраж обязал «Газпром» выплатить $4,6 млрд в пользу украинской компании.
 
«Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — отметили в российской компании.
 
Там также подчеркнули, что с учетом итогов двух разбирательств, в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту возник «существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт».
 
«Газпром» будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством», — заключили в компании.
 
С учетом декабрьского решения Стокгольмского арбитража в пользу «Газпрома» российская компания в итоге должна выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554921/

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«Газпром» раскритиковал решение арбитража по спору с «Нафтогазом»

«Нефть России», 01.03.18, Москва, 11:06   «Газпром» заявил, что не согласен с решением Стокгольмского арбитража по транзитному спору российской компании с украинским «Нафтогазом». Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в «Газету.Ru».
 
Ранее «Нафтогаз» сообщил, что арбитраж обязал «Газпром» выплатить $4,6 млрд в пользу украинской компании.
 
«Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — отметили в российской компании.
 
Там также подчеркнули, что с учетом итогов двух разбирательств, в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту возник «существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт».
 
«Газпром» будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством», — заключили в компании.
 
С учетом декабрьского решения Стокгольмского арбитража в пользу «Газпрома» российская компания в итоге должна выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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