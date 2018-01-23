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«Газпром» раскритиковал решение арбитража по спору с «Нафтогазом»
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«Нефть России», 01.03.18, Москва, 11:06 «Газпром» заявил, что не согласен с решением Стокгольмского арбитража по транзитному спору российской компании с украинским «Нафтогазом». Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в «Газету.Ru».
Ранее «Нафтогаз» сообщил, что арбитраж обязал «Газпром» выплатить $4,6 млрд в пользу украинской компании.
«Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — отметили в российской компании.
Там также подчеркнули, что с учетом итогов двух разбирательств, в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту возник «существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт».
«Газпром» будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством», — заключили в компании.
С учетом декабрьского решения Стокгольмского арбитража в пользу «Газпрома» российская компания в итоге должна выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.