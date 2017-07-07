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Иностранные компании

ExxonMobil решила выйти из СП с "Роснефтью" из-за санкций

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«Нефть России», 01.03.18, Москва, 10:58     ExxonMobil Corp сообщила в годовом отчете, что в конце прошлого года приняла решение о выходе из совместных предприятий с "Роснефтью" в связи с санкциями, действующими в США и ЕС в отношении энергетического сектора России.
 
"Компания рассчитывает начать формальные процедуры по выходу (из СП - ИФ)" в 2018 году, - говорится в отчете. - Решение о выходе привело к убыткам в $0,2 млрд после уплаты налогов".
 
"Роснефть" и ExxonMobil в 2011 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривало геологоразведку и освоение трех лицензионных участков "Роснефти" в Карском море (Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3) и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия "Роснефти" в проектах по освоению участков в Карском море и в Черном море - 66,7%, ExxonMobil - 33,3%.
 
В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 "Роснефть" совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения скважины Университетская-1 открыто нефтегазовое месторождение Победа с запасами нефти по категории С1+С2 - 130 млн тонн и газа около 500 млрд куб. метров. Однако затем работы Exxon по проекту были прекращены из санкций.
 
ExxonMobil обращалась в министерство финансов США с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в Черном море в рамках ее СП с "Роснефтью". Однако такого разрешения получено не было.
 
Как сообщалось, в прошлом году американский Минфин оштрафовал ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкционного режима. По данным управления, в период с 14 по 23 мая 2014 года компания подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, находящимся в "черном списке" OFAC.
 
Американские секторальные санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554920/

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ExxonMobil решила выйти из СП с "Роснефтью" из-за санкций

«Нефть России», 01.03.18, Москва, 10:58    ExxonMobil Corp сообщила в годовом отчете, что в конце прошлого года приняла решение о выходе из совместных предприятий с "Роснефтью" в связи с санкциями, действующими в США и ЕС в отношении энергетического сектора России.
 
"Компания рассчитывает начать формальные процедуры по выходу (из СП - ИФ)" в 2018 году, - говорится в отчете. - Решение о выходе привело к убыткам в $0,2 млрд после уплаты налогов".
 
"Роснефть" и ExxonMobil в 2011 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривало геологоразведку и освоение трех лицензионных участков "Роснефти" в Карском море (Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3) и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия "Роснефти" в проектах по освоению участков в Карском море и в Черном море - 66,7%, ExxonMobil - 33,3%.
 
В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 "Роснефть" совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения скважины Университетская-1 открыто нефтегазовое месторождение Победа с запасами нефти по категории С1+С2 - 130 млн тонн и газа около 500 млрд куб. метров. Однако затем работы Exxon по проекту были прекращены из санкций.
 
ExxonMobil обращалась в министерство финансов США с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в Черном море в рамках ее СП с "Роснефтью". Однако такого разрешения получено не было.
 
Как сообщалось, в прошлом году американский Минфин оштрафовал ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкционного режима. По данным управления, в период с 14 по 23 мая 2014 года компания подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, находящимся в "черном списке" OFAC.
 
Американские секторальные санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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