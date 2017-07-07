|
Новости oilru.com
Иностранные компании
ExxonMobil решила выйти из СП с "Роснефтью" из-за санкций
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 01.03.18, Москва, 10:58 ExxonMobil Corp сообщила в годовом отчете, что в конце прошлого года приняла решение о выходе из совместных предприятий с "Роснефтью" в связи с санкциями, действующими в США и ЕС в отношении энергетического сектора России.
"Компания рассчитывает начать формальные процедуры по выходу (из СП - ИФ)" в 2018 году, - говорится в отчете. - Решение о выходе привело к убыткам в $0,2 млрд после уплаты налогов".
"Роснефть" и ExxonMobil в 2011 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривало геологоразведку и освоение трех лицензионных участков "Роснефти" в Карском море (Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3) и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия "Роснефти" в проектах по освоению участков в Карском море и в Черном море - 66,7%, ExxonMobil - 33,3%.
В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 "Роснефть" совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения скважины Университетская-1 открыто нефтегазовое месторождение Победа с запасами нефти по категории С1+С2 - 130 млн тонн и газа около 500 млрд куб. метров. Однако затем работы Exxon по проекту были прекращены из санкций.
ExxonMobil обращалась в министерство финансов США с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в Черном море в рамках ее СП с "Роснефтью". Однако такого разрешения получено не было.
Как сообщалось, в прошлом году американский Минфин оштрафовал ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкционного режима. По данным управления, в период с 14 по 23 мая 2014 года компания подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, находящимся в "черном списке" OFAC.
Американские секторальные санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе.