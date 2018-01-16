«Нефть России», 01.03.18, Москва, 00:27 Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НАК.



Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.



Решения по остальным вопросам спора в НАК намерены сообщить позднее, поскольку решение арбитража по транзитному контракту превышает 800 страниц.



Как сообщалось, "Нафтогаз" в арбитражном суде хотел истребовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.



Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период 2009-2019 гг. Согласно документу "Газпром" должен ежегодно передавать не менее 110 млрд куб. м газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы.



Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 93 млрд 457,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за 2017 год составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдавию - 2 млрд 707,9 млн куб. м.



В 2016 году транзит газа через ГТС Украины составил 82,2 млрд куб. м, в 2015 году - 67,1 млрд куб. м, в 2014 году - 62,2 млрд куб. м, в 2013 году - 86,1 млрд куб. м, в 2012 году - 84,3 млрд куб. м, в 2011 году - 104,2 млрд куб. м, в 2010 году - 98,6 млрд куб. м, в 2009 году - 95,8 млрд куб. м, в 2008 году - 119,6 млрд куб. м, в 2007 году - 115,2 млрд куб. м.



Вместе с тем арбитраж отклонил требования ПАО "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные НАК "Нафтогаз Украины" объемы транзитного газа.



"Газпром" будет обжаловать решение Стокгольмского суда по тяжбе с "Нафтогазом".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554917/ Источник: Interfax ← МИД: США готовят Европу к ядерному удару по России Деньги — в трубу. Почему "победа" "Нафтогаза" не поможет Украине → Новости net.finam.ru