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Украина и газ

Стокгольмский арбитраж решил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" $4,6 млрд

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«Нефть России», 01.03.18, Москва, 00:27    Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НАК.
 
Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
 
Решения по остальным вопросам спора в НАК намерены сообщить позднее, поскольку решение арбитража по транзитному контракту превышает 800 страниц.
 
Как сообщалось, "Нафтогаз" в арбитражном суде хотел истребовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.
 
Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период 2009-2019 гг. Согласно документу "Газпром" должен ежегодно передавать не менее 110 млрд куб. м газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы.
 
Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 93 млрд 457,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за 2017 год составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдавию - 2 млрд 707,9 млн куб. м.
 
В 2016 году транзит газа через ГТС Украины составил 82,2 млрд куб. м, в 2015 году - 67,1 млрд куб. м, в 2014 году - 62,2 млрд куб. м, в 2013 году - 86,1 млрд куб. м, в 2012 году - 84,3 млрд куб. м, в 2011 году - 104,2 млрд куб. м, в 2010 году - 98,6 млрд куб. м, в 2009 году - 95,8 млрд куб. м, в 2008 году - 119,6 млрд куб. м, в 2007 году - 115,2 млрд куб. м.
 
Вместе с тем арбитраж отклонил требования ПАО "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные НАК "Нафтогаз Украины" объемы транзитного газа.
 
"Газпром" будет обжаловать решение Стокгольмского суда по тяжбе с "Нафтогазом".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554917/

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Стокгольмский арбитраж решил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" $4,6 млрд

«Нефть России», 01.03.18, Москва, 00:27   Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НАК.
 
Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
 
Решения по остальным вопросам спора в НАК намерены сообщить позднее, поскольку решение арбитража по транзитному контракту превышает 800 страниц.
 
Как сообщалось, "Нафтогаз" в арбитражном суде хотел истребовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.
 
Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период 2009-2019 гг. Согласно документу "Газпром" должен ежегодно передавать не менее 110 млрд куб. м газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы.
 
Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 93 млрд 457,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за 2017 год составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдавию - 2 млрд 707,9 млн куб. м.
 
В 2016 году транзит газа через ГТС Украины составил 82,2 млрд куб. м, в 2015 году - 67,1 млрд куб. м, в 2014 году - 62,2 млрд куб. м, в 2013 году - 86,1 млрд куб. м, в 2012 году - 84,3 млрд куб. м, в 2011 году - 104,2 млрд куб. м, в 2010 году - 98,6 млрд куб. м, в 2009 году - 95,8 млрд куб. м, в 2008 году - 119,6 млрд куб. м, в 2007 году - 115,2 млрд куб. м.
 
Вместе с тем арбитраж отклонил требования ПАО "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные НАК "Нафтогаз Украины" объемы транзитного газа.
 
"Газпром" будет обжаловать решение Стокгольмского суда по тяжбе с "Нафтогазом".
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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