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Политика

МИД: США готовят Европу к ядерному удару по России

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«Нефть России», 01.03.18, Москва, 00:14    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что действующие американские власти ведут подготовку вооруженных сил стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации.
 
Об этом глава МИД РФ заявил в своем выступлении на конференции по разоружению в Женеве. Сергей Лавров отметил, что вопрос ядерного разоружения в мире идет вразрез с учениями стран НАТО по применению тактического ядерного оружия США, размещенного в Европе.
 
Лавров подчеркнул: "Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации".
 
"Центральным вопросом международной повестки дня, безусловно, остается проблематика ядерного разоружения. Россия как ответственный и последовательный сторонник этого процесса вносит свой особый вклад в дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений.
 
5 февраля мы подтвердили, что вышли на предельные уровни носителей и боезарядов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Российской Федерации и США. Таким образом, ядерный арсенал России уменьшен более чем на 85% по сравнению с пиком "холодной войны".
 
Вместе с тем, несмотря на впечатляющие достижения в рамках реализации российско-американского Договора, вынуждены отметить немало остающихся вопросов к нашим коллегам из Вашингтона, в частности относительно одностороннего выведения из расчета значительного числа носителей, по сути, в обход процедур, которые предусмотрены в Договоре и предполагают понимание методов выведения из расчета носителей другой страной.
 
Беспокоит и существенное изменение подходов США в контексте их обновленной ядерной стратегии, которая предусматривает повышение роли ядерного оружия. В том числе путем создания и развертывания т. н. "маломощных" зарядов, что ведет к снижению порога применения ядерных вооружений.
 
Как бы то ни было, руководствуясь буквой и духом Договора о нераспространении ядерного оружия, мы вплотную подошли к рубежу, за которым к последующим усилиям на направлении ядерного вооружения должны подключиться все государства, обладающие военным ядерным потенциалом. Кроме того, нельзя игнорировать новую реальность – разоружение невозможно без учета всего комплекса явлений, факторов, оказывающих деструктивное воздействие на стратегическую стабильность и международную безопасность. Включая теперь уже ничем не ограниченное развертывание системы глобальной противоракетной обороны, разработку высокоточных стратегических наступательных вооружений в неядерном оснащении, нератификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и перспективу вывода ударных вооружений в космос.
 
Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой т. н. "совместных ядерных миссий". Как всем хорошо известно, в рамках их миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации.
 
Напомню еще раз, Россия не имеет развернутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения. Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории. В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе не просто рудимент "холодной войны", а явно агрессивная позиция. Надеюсь, европейским гражданам удастся сказать твердое "нет" размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против населения Хиросимы и Нагасаки".
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554916/

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МИД: США готовят Европу к ядерному удару по России

«Нефть России», 01.03.18, Москва, 00:14   Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что действующие американские власти ведут подготовку вооруженных сил стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации.
 
Об этом глава МИД РФ заявил в своем выступлении на конференции по разоружению в Женеве. Сергей Лавров отметил, что вопрос ядерного разоружения в мире идет вразрез с учениями стран НАТО по применению тактического ядерного оружия США, размещенного в Европе.
 
Лавров подчеркнул: "Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации".
 
"Центральным вопросом международной повестки дня, безусловно, остается проблематика ядерного разоружения. Россия как ответственный и последовательный сторонник этого процесса вносит свой особый вклад в дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений.
 
5 февраля мы подтвердили, что вышли на предельные уровни носителей и боезарядов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Российской Федерации и США. Таким образом, ядерный арсенал России уменьшен более чем на 85% по сравнению с пиком "холодной войны".
 
Вместе с тем, несмотря на впечатляющие достижения в рамках реализации российско-американского Договора, вынуждены отметить немало остающихся вопросов к нашим коллегам из Вашингтона, в частности относительно одностороннего выведения из расчета значительного числа носителей, по сути, в обход процедур, которые предусмотрены в Договоре и предполагают понимание методов выведения из расчета носителей другой страной.
 
Беспокоит и существенное изменение подходов США в контексте их обновленной ядерной стратегии, которая предусматривает повышение роли ядерного оружия. В том числе путем создания и развертывания т. н. "маломощных" зарядов, что ведет к снижению порога применения ядерных вооружений.
 
Как бы то ни было, руководствуясь буквой и духом Договора о нераспространении ядерного оружия, мы вплотную подошли к рубежу, за которым к последующим усилиям на направлении ядерного вооружения должны подключиться все государства, обладающие военным ядерным потенциалом. Кроме того, нельзя игнорировать новую реальность – разоружение невозможно без учета всего комплекса явлений, факторов, оказывающих деструктивное воздействие на стратегическую стабильность и международную безопасность. Включая теперь уже ничем не ограниченное развертывание системы глобальной противоракетной обороны, разработку высокоточных стратегических наступательных вооружений в неядерном оснащении, нератификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и перспективу вывода ударных вооружений в космос.
 
Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой т. н. "совместных ядерных миссий". Как всем хорошо известно, в рамках их миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации.
 
Напомню еще раз, Россия не имеет развернутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения. Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории. В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе не просто рудимент "холодной войны", а явно агрессивная позиция. Надеюсь, европейским гражданам удастся сказать твердое "нет" размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против населения Хиросимы и Нагасаки".

 


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