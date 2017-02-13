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Запасы "Газпрома" в 2017 году выросли до рекорда
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«Нефть России», 28.02.18, Москва, 17:49 "Газпром" по итогам 2017 г. увеличил запасы газа на 1,4 трлн куб. м (+4%), заявил глава Минприроды РФ Сергей Донской. Это рекорд в истории компании.
"Запасы выросли на 1,4 трлн куб. м ", - отметил министр.
С 2005 г. объем прироста запасов "Газпрома" всегда опережал реальное потребление, реальную добычу, но 2017 г. стал рекордным по приросту запасов.
С 1 января 2016 г. в России введена новая классификация запасов с учетом экономической оценки освоения запасов углеводородов. "Газпрому" до 2021 г. необходимо закончить перевод запасов по новой классификации.
Переход на новую классификацию заставит "Газпром" снизить оценку своих извлекаемых запасов с 36 трлн куб. м до 29 трлн куб. м.
"Газпром" располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах составляет 17%, в российских - 72%.
По состоянию на 31 декабря 2016 г. на территории России запасы углеводородов группы "Газпром" по категориям A+B1+C1 (по российской классификации) составили 36 трлн 443,9 млрд куб. м природного газа, 1 млрд 534,9 млн тонн газового конденсата и 2 млрд 78,5 млн тонн нефти. Для воспроизводства минерально-сырьевой базы группа "Газпром" проводит геологоразведочные работы (ГРР) в России и за рубежом и ведет постоянный мониторинг новых проектов и активов для приобретения", - отмечено на сайте "Газпрома".
Аудит запасов углеводородов "Газпрома" на 2015 г. по международным стандартам PRMS, проведенный компанией DeGolyer & MacNaughton, оценил доказанные и вероятные запасы углеводородов компании в 23 трлн 855,1 млрд куб. м природного газа, 1 млрд 18,9 млн тонн газового конденсата и 1 млрд 378,7 млн тонн нефти.