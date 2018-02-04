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Газопроводы

Путин не увидел в "Северном потоке 2" конкурента украинскому транзиту

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«Нефть России», 28.02.18, Москва, 17:41    Проект "Северный поток 2" не является конкурентом украинскому транзиту, и если украинская сторона представит экономически обоснованные условия транзита - российская сторона готова их рассмотреть, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
 
"Это не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы - мы можем их рассмотреть", - сказал президент РФ.
 
Курц отметил, что Австрия поддерживает проект, "но, конечно, надо еще проработать множество деталей и влияние проекта на другие государства прояснить. Австрия очень положительно относится к этому проекту, он позитивен для Германии и для многих других стран".
 
К реализации проекта "Северный поток 2" (Nord Stream-2) стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого "Северного потока", строительство планируется завершить к концу 2019 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554913/

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Путин не увидел в "Северном потоке 2" конкурента украинскому транзиту

«Нефть России», 28.02.18, Москва, 17:41   Проект "Северный поток 2" не является конкурентом украинскому транзиту, и если украинская сторона представит экономически обоснованные условия транзита - российская сторона готова их рассмотреть, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
 
"Это не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы - мы можем их рассмотреть", - сказал президент РФ.
 
Курц отметил, что Австрия поддерживает проект, "но, конечно, надо еще проработать множество деталей и влияние проекта на другие государства прояснить. Австрия очень положительно относится к этому проекту, он позитивен для Германии и для многих других стран".
 
К реализации проекта "Северный поток 2" (Nord Stream-2) стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого "Северного потока", строительство планируется завершить к концу 2019 года.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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