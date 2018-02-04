«Нефть России», 28.02.18, Москва, 17:41 Проект "Северный поток 2" не является конкурентом украинскому транзиту, и если украинская сторона представит экономически обоснованные условия транзита - российская сторона готова их рассмотреть, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.



"Это не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы - мы можем их рассмотреть", - сказал президент РФ.



Курц отметил, что Австрия поддерживает проект, "но, конечно, надо еще проработать множество деталей и влияние проекта на другие государства прояснить. Австрия очень положительно относится к этому проекту, он позитивен для Германии и для многих других стран".



К реализации проекта "Северный поток 2" (Nord Stream-2) стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого "Северного потока", строительство планируется завершить к концу 2019 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554913/ Источник: Interfax ← Сбербанк понизил прогноз по курсу доллара на 2020 год до 59 рублей Запасы "Газпрома" в 2017 году выросли до рекорда → Новости net.finam.ru