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Прогнозы

Сбербанк понизил прогноз по курсу доллара на 2020 год до 59 рублей

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«Нефть России», 28.02.18, Москва, 17:29     Сбербанк России снизил прогноз по курсу доллара на 2020 год с 60 до 59 рублей, следует из презентации банка.
 
Прогноз на 2018 год - 58 рублей за $1, в 2019 году - 58,5 рубля. Прогнозы составлены при базовом сценарии цены на нефть марки Urals в $62 за баррель.
 
Кроме того, Сбербанк скорректировал прогноз ключевой ставки Банка России до 6,5% в 2019-2020 годах (ранее - 7,5% и 7% соответственно) и 6,75% в 2018 году (ранее - 7,5%).
 
Прогноз по инфляции банка оставил на прежнем уровне - 4% в 2018-2020 годах.
 
Также Сбербанк ожидает в 2018 году рост розничного кредитного портфеля на 10-12%, депозитного розничного портфеля - на 6-9%. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.
 
Кредиты юридическим лицам, по прогнозам банка, вырастут в текущем году на 6-8%, темпы роста корпоративных депозитов в указанный период составят 5-8%.
 
Ожидается, что рентабельность капитала банка по итогам 2018 году составит около 20%, чистая процентная маржа составит 5,5%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554912/

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Сбербанк понизил прогноз по курсу доллара на 2020 год до 59 рублей

«Нефть России», 28.02.18, Москва, 17:29    Сбербанк России снизил прогноз по курсу доллара на 2020 год с 60 до 59 рублей, следует из презентации банка.
 
Прогноз на 2018 год - 58 рублей за $1, в 2019 году - 58,5 рубля. Прогнозы составлены при базовом сценарии цены на нефть марки Urals в $62 за баррель.
 
Кроме того, Сбербанк скорректировал прогноз ключевой ставки Банка России до 6,5% в 2019-2020 годах (ранее - 7,5% и 7% соответственно) и 6,75% в 2018 году (ранее - 7,5%).
 
Прогноз по инфляции банка оставил на прежнем уровне - 4% в 2018-2020 годах.
 
Также Сбербанк ожидает в 2018 году рост розничного кредитного портфеля на 10-12%, депозитного розничного портфеля - на 6-9%. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.
 
Кредиты юридическим лицам, по прогнозам банка, вырастут в текущем году на 6-8%, темпы роста корпоративных депозитов в указанный период составят 5-8%.
 
Ожидается, что рентабельность капитала банка по итогам 2018 году составит около 20%, чистая процентная маржа составит 5,5%.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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