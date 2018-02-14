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Сбербанк понизил прогноз по курсу доллара на 2020 год до 59 рублей
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«Нефть России», 28.02.18, Москва, 17:29 Сбербанк России снизил прогноз по курсу доллара на 2020 год с 60 до 59 рублей, следует из презентации банка.
Прогноз на 2018 год - 58 рублей за $1, в 2019 году - 58,5 рубля. Прогнозы составлены при базовом сценарии цены на нефть марки Urals в $62 за баррель.
Кроме того, Сбербанк скорректировал прогноз ключевой ставки Банка России до 6,5% в 2019-2020 годах (ранее - 7,5% и 7% соответственно) и 6,75% в 2018 году (ранее - 7,5%).
Прогноз по инфляции банка оставил на прежнем уровне - 4% в 2018-2020 годах.
Также Сбербанк ожидает в 2018 году рост розничного кредитного портфеля на 10-12%, депозитного розничного портфеля - на 6-9%. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.
Кредиты юридическим лицам, по прогнозам банка, вырастут в текущем году на 6-8%, темпы роста корпоративных депозитов в указанный период составят 5-8%.
Ожидается, что рентабельность капитала банка по итогам 2018 году составит около 20%, чистая процентная маржа составит 5,5%.