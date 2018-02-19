«Нефть России», 28.02.18, Москва, 12:43 Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США окончательно убедило участников рынка в укреплении доллара.



Пауэлл дал понять, что Федрезерв и дальше будет повышать ставки. В целом в его выступлении не было ничего нового, однако оно стало своего рода подтверждением этого.



Валютный рынок, который уже несколько дней колебался в узком диапазоне, наконец определился с направлением. Трейдеры начали распродавать практически все активы и уходить в доллар.

Пауэлл фактически подтвердил желание Федрезерва продолжать повышение ставок.



Кстати, на мартовском заседании члены Комитета по операциям на открытом рынке подготовят новые экономические прогнозы и прогнозы по ставкам, а Пауэлл проведет свою дебютную пресс-конференцию на посту главы ФРС.



Котировки пары евро/доллар вплотную приблизились к отметке 1,22, потеряв более 0,5%.



Очень похоже, что это только начало сильного тренда, тем более обычно годовые тенденции определяются как раз в конце февраля - начале марта.



Еще одним сигналом в пользу доллара является то, что трехмесячная ставка LIBOR впервые с 2008 г. превысила отметку 2%.



Буквально неделю назад JPMorgan и BofA прогнозировали, что ставка LIBOR достигнет 2% к концу I квартала, однако это случилось на пять недель раньше.



Что же происходит? Есть мнение, что американские компании в рамках налогвой реформы начали репатриацию капитала, поглощая практически всю избыточную ликвидность.



Кроме того, сейчас мы являемся свидетелями крупнейшего размещения долговых бумаг Казначейством США, а это фактически изъятие денег из системы. Иногда такие операции называют "долларовым пылесосом".

Все эти факторы играют на рост курса американской валюты, так что нельзя исключать, что в итоге доллар может укрепиться до паритета с евро.



История вопроса



В своих декабрьских прогнозах чиновники ФРС указали на три повышения ставки в 2018 г. Инвесторы ожидают, что регулятор ужесточит политику на заседании 20-21 марта.



Как сообщали "Вести.Экономика", по данным Министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в январе выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца после повышения на 0,2% в декабре. В годовом выражении цены выросли на 2,1% после аналогичного повышения в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали меньший рост цен: на 0,3% относительно декабря и на 1,9% в годовом выражении.



Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в январе выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января 2017 г. Это усиливает ожидания относительно ускорения инфляции и более быстрого повышения процентных ставок ФРС в этом году.



В начале февраля признаки усиления инфляционного давления спровоцировали потрясения на рынках. Данные по рынку труда США, вышедшие 2 февраля, показали, что рост занятости ускорился в январе, а заработная плата росла максимальными темпами более чем за восемь с половиной лет.



Глава отдела инструментов с фиксированной доходностью Азиатско-Тихоокеанского региона Goldman Sachs Asset Management в Сиднее Филип Моффитт считает, что Центробанк США, вероятно, повысит процентные ставки четыре раза в этом году, несмотря на то что ожидается около трех повышений.



Главный глобальный стратег J.P. Morgan Дэвид Келли также полагает, что, учитывая события последних нескольких недель, представители Федрезерва сейчас придерживаются более "ястребиной" позиции, чем во время январского заседания. По его мнению, "если не будет какого-то шока", ставки в этом году будут повышены четыре раза.

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