«Нефть России», 28.02.18, Москва, 12:36 На фоне общего ухода от риска и укрепления доллара ускорили снижение и цены на нефть. Баррель североморской смеси подешевел до $66.



Дополнительный импульс падению придали данные по запасам от Американского института нефти: за неделю запасы нефти и бензина выросли.



А вот запасы в хранилище в Кушинге снова снизились, причем уже десятую неделю подряд. В целом статистика скорее дополнила общий негативный фон, чем принесла какие-то сюрпризы. Сегодня, напомним, выйдут данные по запасам и добыче от Минэнерго страны.



Мы уже не раз отмечали, что нефть по-прежнему имеет очень сильную корреляцию с курсом доллара. Отчасти слабость американской валюты обеспечила столь сильный рост цен на "черное золото" в начале года. Сейчас доллар демонстрирует попытки разворота. Если американская валюта действительно покажет сильный рост в ближайшие несколько месяцев, то мы вправе ожидать и достаточно сильного снижения цен на нефть.



Любые разговоры о сделке "ОПЕК+" а также о сроках балансировки рынка вряд ли смогут поддержать котировки. Сейчас полно негативных факторов, которые рынок игнорирует. Достаточно сказать о добыче нефти в США: она находится на рекордных значениях, более того, Штаты уже превосходят по этому показателю Саудовскую Аравию. Кроме того, Министерство внутренних дел США приступило к практической реализации плана по резкому увеличению добычи нефти и газа на американском шельфе - одного из пяти ключевых пунктов программы администрации Дональда Трампа, с которой тот шел на выборы, обещая сделать Америку "снова великой" и вернуть в страну рабочие места.

21 марта ведомство проведет аукцион по сдаче в аренду тысяч участков в прибрежной зоне Мексиканского залива общей площадью 77,2 млн акров (312,8 тыс. кв. км).



Не стоит серьезно относиться и к прогнозам различных экспертов. На эту тему очень точно высказался гость программы "Курс дня", который отметил, что сейчас нет ни одного экспертного центра, способного давать точные прогнозы по рынку.



Что же касается корреляции с долларом, то зависимость, безусловно, не прямая, есть определенный лаг, тем не менее она есть. Достаточно взглянуть на график индекса доллара и стоимости барреля.



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