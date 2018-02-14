«Нефть России», 28.02.18, Москва, 12:28 Промышленное производство РФ в 2018–2030 гг. будет расти на 4,5% в среднем за год, сообщается в исследовании "Региональные аспекты долгосрочной экономической политики" Российской академией наук (РАН).



В период 2018-2020 гг. среднегодовой рост промпроизводства, по оценке РАН, составит 4,2%.



Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства в 2018-2020 гг. на 2,5% каждый год.



По прогнозу РАН, рост ВВП РФ в период 2018-2020 гг. достигнет 4,3% в среднем в год, а в 2018-2030 гг. – 4,1%.



В промышленности более высокие темпы предполагаются в регионах с преобладанием обрабатывающих производств, опережающими темпами будет расти промышленность Центрального и Южного федеральных округов. В восточных регионах страны высокая доля добычи полезных ископаемых будет оказывать существенное влияние на формирование невысоких темпов общепромышленной динамики.



Результатом опережающего роста восточных регионов страны станет повышение доли Сибири и Дальнего Востока в производимом ВРП и промышленном производстве. В динамике пространственной структуры основных показателей будет отмечаться пространственная диверсификации роста за счет снижения степени доминирования Центрального и Уральского округов.



При предполагаемых средних по России темпах прироста суммарного ВРП на уровне 4,1% в год за период 2017-2030 г. в целом, среднегодовой прирост ВРП Дальневосточного федерального округа оценивается в 4,5%, Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов – на уровне 4,5%



Суммарный прирост инвестиций в основной капитал за период 2017-2030 гг. в целом по стране составит 2,4 раза, опережающими темпами инвестиции будут расти Дальневосточном, Сибирском, Южном федеральных округах, минимальный прирост инвестиций предполагается в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.



Предполагаемый прирост производительности труда в 2030 г. по отношению к 2016 г. составит 51,6%.



Наиболее интенсивный рост производительности предполагается в Северо-Западном, Приволжском федеральных округах, развитие которых в долгосрочной перспективе будет происходить при наиболее жестких ограничениях по трудовым ресурсам. Высокие темпы роста производительности в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах обусловлены низким базовым уровнем показателя.

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