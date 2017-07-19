«Нефть России», 28.02.18, Москва, 12:20 Повышение МРОТ в РФ до прожиточного минимума поможет сократить дифференциацию зарплат, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.



"Мы исходим из того, что дифференциация, по идее, сократится, мы МРОТ увеличиваем для того, чтобы дифференциация сократилась", — сказал министр.



Совфед в среду одобрил президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация документа коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554908/ Источник: РИА «Новости» ← Сенаторы одобрили закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму с мая РАН предсказало рывок российской экономики → Новости net.finam.ru