«Нефть России», 28.02.18, Москва, 12:09 Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума более чем на полгода раньше планируемого: с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года.



В настоящее время МРОТ составляет 9 489 рублей, или 85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года, ранее отмечали в пресс-службе Минтруда.



После вступления в силу закона с 1 мая этого года МРОТ будет равен 11 163 рублям, а суммарное его повышение в 2018 году составит 43%.



Госдума приняла президентский закон в третьем окончательном чтении 16 февраля.



10 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что состояние российской экономики позволяет повысить уровень минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, то есть на полгода раньше, чем планировалось.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554907/ Источник: Interfax ← Шувалов рассказал о возможной модернизации налоговой системы Топилин рассказал, к чему приведет повышение МРОТ → Новости net.finam.ru