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Сенаторы одобрили закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму с мая
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«Нефть России», 28.02.18, Москва, 12:09 Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума более чем на полгода раньше планируемого: с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года.
В настоящее время МРОТ составляет 9 489 рублей, или 85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года, ранее отмечали в пресс-службе Минтруда.
После вступления в силу закона с 1 мая этого года МРОТ будет равен 11 163 рублям, а суммарное его повышение в 2018 году составит 43%.
Госдума приняла президентский закон в третьем окончательном чтении 16 февраля.
10 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что состояние российской экономики позволяет повысить уровень минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, то есть на полгода раньше, чем планировалось.