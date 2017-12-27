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Шувалов рассказал о возможной модернизации налоговой системы
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«Нефть России», 28.02.18, Москва, 11:44 Налоговая система РФ, вероятно, будет модернизирована, но без существенных изменений налогового права, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на коллегии ФНС.
"Мы, вполне возможно, модернизируем немного налоговую систему. Но я не вижу сейчас каких-либо сигналов о том, что это будут существенные изменения налогового права", — заявил он.