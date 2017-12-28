«Нефть России», 28.02.18, Москва, 08:43 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило рейтинги девяти российских компаний, включая "Газпром", "Транснефть", "Газпром нефть", "Россети", "ФСК ЕЭС", "РусГидро", "Российские железные дороги".



Как сообщается в пресс-релизе компании, при этом были подтверждены рейтинги трех компаний, включая "Роснефть" и "Мосэнерго".



S&P Global Ratings также повысило долгосрочный рейтинг Внешэкономбанка (ВЭБ) в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" вслед за аналогичным действием в отношении суверенного рейтинга РФ.



Долгосрочный рейтинг в нацвалюте улучшен с "BBB-" до "BBB".



Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный".



Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте повышен с "B" до "A-3", в национальной валюте - с "А-3" до "А-2".



Кроме того, S&P Global Ratings повысило рейтинги Альфа-банка, БНП Париба банка и Юникредит банка, а также рейтинги отдельных выпусков долговых обязательств Фольксваген банка Рус.



Рейтинговые действия последовали за повышением рейтингов Российской Федерации по обязательствам в иностранной и национальной валютах с "BB+/BBB-" до "BBB-/BBB", говорится в сообщении S&P.



Прогноз рейтингов после повышения - "стабильный".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554903/