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«Нефть России», 28.02.18, Москва, 08:43 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило рейтинги девяти российских компаний, включая "Газпром", "Транснефть", "Газпром нефть", "Россети", "ФСК ЕЭС", "РусГидро", "Российские железные дороги".
Как сообщается в пресс-релизе компании, при этом были подтверждены рейтинги трех компаний, включая "Роснефть" и "Мосэнерго".
S&P Global Ratings также повысило долгосрочный рейтинг Внешэкономбанка (ВЭБ) в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" вслед за аналогичным действием в отношении суверенного рейтинга РФ.
Долгосрочный рейтинг в нацвалюте улучшен с "BBB-" до "BBB".
Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный".
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте повышен с "B" до "A-3", в национальной валюте - с "А-3" до "А-2".
Кроме того, S&P Global Ratings повысило рейтинги Альфа-банка, БНП Париба банка и Юникредит банка, а также рейтинги отдельных выпусков долговых обязательств Фольксваген банка Рус.
Рейтинговые действия последовали за повышением рейтингов Российской Федерации по обязательствам в иностранной и национальной валютах с "BB+/BBB-" до "BBB-/BBB", говорится в сообщении S&P.
Прогноз рейтингов после повышения - "стабильный".