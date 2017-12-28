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Рейтинги

S&P повысило рейтинги "Газпрома", РЖД и ВЭБ

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«Нефть России», 28.02.18, Москва, 08:43     Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило рейтинги девяти российских компаний, включая "Газпром", "Транснефть", "Газпром нефть", "Россети", "ФСК ЕЭС", "РусГидро", "Российские железные дороги".
 
Как сообщается в пресс-релизе компании, при этом были подтверждены рейтинги трех компаний, включая "Роснефть" и "Мосэнерго".
 
S&P Global Ratings также повысило долгосрочный рейтинг Внешэкономбанка (ВЭБ) в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" вслед за аналогичным действием в отношении суверенного рейтинга РФ.
 
Долгосрочный рейтинг в нацвалюте улучшен с "BBB-" до "BBB".
 
Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный".
 
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте повышен с "B" до "A-3", в национальной валюте - с "А-3" до "А-2".
 
Кроме того, S&P Global Ratings повысило рейтинги Альфа-банка, БНП Париба банка и Юникредит банка, а также рейтинги отдельных выпусков долговых обязательств Фольксваген банка Рус.
 
Рейтинговые действия последовали за повышением рейтингов Российской Федерации по обязательствам в иностранной и национальной валютах с "BB+/BBB-" до "BBB-/BBB", говорится в сообщении S&P.
 
Прогноз рейтингов после повышения - "стабильный".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554903/

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S&P повысило рейтинги "Газпрома", РЖД и ВЭБ

«Нефть России», 28.02.18, Москва, 08:43    Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило рейтинги девяти российских компаний, включая "Газпром", "Транснефть", "Газпром нефть", "Россети", "ФСК ЕЭС", "РусГидро", "Российские железные дороги".
 
Как сообщается в пресс-релизе компании, при этом были подтверждены рейтинги трех компаний, включая "Роснефть" и "Мосэнерго".
 
S&P Global Ratings также повысило долгосрочный рейтинг Внешэкономбанка (ВЭБ) в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" вслед за аналогичным действием в отношении суверенного рейтинга РФ.
 
Долгосрочный рейтинг в нацвалюте улучшен с "BBB-" до "BBB".
 
Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный".
 
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте повышен с "B" до "A-3", в национальной валюте - с "А-3" до "А-2".
 
Кроме того, S&P Global Ratings повысило рейтинги Альфа-банка, БНП Париба банка и Юникредит банка, а также рейтинги отдельных выпусков долговых обязательств Фольксваген банка Рус.
 
Рейтинговые действия последовали за повышением рейтингов Российской Федерации по обязательствам в иностранной и национальной валютах с "BB+/BBB-" до "BBB-/BBB", говорится в сообщении S&P.
 
Прогноз рейтингов после повышения - "стабильный".
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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