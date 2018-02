«Нефть России», 28.02.18, Москва, 00:34 Ротшильды, возможно, самая известная банковская династия в Европе, намерены назначить во главе своего конгломерата нового босса.



Накануне стало известно, что нынешний председатель Rothschild & Co. 75-летний Дэвид де Ротшильд собирается отойти от дел и назначить вместо себя своего сына, 37-летнего Александра де Ротшильда, сообщило издание Financial Times.



Александр, который является нынешним заместителем председателя компании, впервые присоединился к банку во время финансового кризиса в 2008 году, выйдя из компании прямого инвестирования Argan Capital, где он занимал пост менеджера около трех лет. До этого он работал недолго в ныне несуществующем банке Bear Sterns.



Согласно данным сайта Ротшильдов, Александр был назначен в банк «в первую очередь для того, чтобы сосредоточиться на создании отдела Rothschild Merchant Banking».



Инвестиционный банк Rothschild & Co. является одним из старейших в мире, он был основан более 200 лет назад Майером Амшелем Ротшильдом, после чего пятеро его сыновей создали банковские филиалы по всей Европе.



Rothschild & Co. - финансовая холдинговая компания, предоставляющая самые разные услуги, включая инвестиционно-банковские услуги, корпоративный банкинг, управление активами и частный банкинг. Согласно последним данным, полугодовой доход компании составил 852 млн евро.



Согласно данным веб-сайта Rothschild & Co., в фирме работает около 2800 сотрудников в 40 странах.

