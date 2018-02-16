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Почему нет смысла покупать валюту
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«Нефть России», 28.02.18, Москва, 00:01 За последнюю неделю торгов на валютном рынке доллар упал в цене почти на 1 руб. до 55 руб. 55 коп. на минимуме, евро - более чем на 1,5 руб. до 68 руб. 43 коп. После выходных укрепление рубля ускорилось, в качестве повода выступило повышение рейтинга России агентством S&P до инвестиционного уровня. О других причинах такого поведения рубля и стоит ли в текущих котировках покупать валюту своим мнением делится шеф-аналитик ГК "ТелеТрейд" Пётр Пушкарёв.
"Рубль растет не перед выборами в России, как думают многие, а по более глубоким причинам финансового характера. А это значит, что и после 18 марта россиянам не будет смысла совершать какие-то резкие движения с целью срочно приобрести валюту, пока дешево. Потому что и фундаментальные, и технические факторы говорят за то, что к апрелю будет еще дешевле, а затем в течение 2018 г. и еще.
Чисто технически на графиках видно, как каждый следующий подъем дается курсу доллара все с большим трудом. Летом 2017 г. на волне беспокойств части населения и бизнеса за нефтяные цены они тогда спускались ниже $45, доллар мог продержаться несколько недель по 59,5-60,5 руб. В ноябре, при спуске нефти от $65 на несколько долларов вниз, когда часть рынка опасалась в нефти разворота, доллар подскочил до 60,44 руб., но и дня не пробыл на этих котировках, а уже через неделю опустился до 58 руб. Во время февральской коррекции вниз по нефти с $71 почти на $10 вниз доллар смог ненадолго укрепиться лишь до 58,75 руб. А как только "быки" вернулись на нефтяной рынок и подтянули цены хотя бы до нынешних $65-67 по марке Brent, как доллар тут же стал давить в очередной раз на отметку 55,5 руб.
В паре USD/RUB именно техническая картина нагнетается и создает нисходящий треугольник давления на уровень поддержки в 55 руб. - подобное давление чуть раньше или позже завершится прорывом по крайней мере еще на 2-3 руб. вниз до уровней 52-53 руб. за доллар, если не прямо до 50 руб. А пара EUR/RUB на протяжении многих месяцев почти не находит покупателей выше 70 руб. за единицу европейской валюты и регулярно сползает оттуда вниз, несмотря на мощное укрепление европейской валюты на мировых рынках все лето, осень и зиму, против рубля и магия евро не действует.
В этих условиях не вижу реально смысла для покупки валюты даже и с текущих относительно низких уровней: теоретически возможный выигрыш в случае роста курса доллара или евро на 1,5-2 руб. вверх точно не перекрывает возможных рисков от снижения валютных курсов, которое способно начаться в любой момент. Даже в режиме биржевых сделок или электронных торгов такая игра наверх против рубля означала бы плохой мани-менеджмент, не говоря уже о вариантах с покупкой валюты для населения, где разница курсов покупки и последующей продажи почти точно "съест" все выгоды, а даже существенно понизившиеся процентные ставки в банках по рублю все равно на несколько процентов выше, чем почти нулевые проценты по вкладам в долларах и евро.
Фундаментально подъем рейтинга России до инвестиционного уровня от S&P - запоздалое событие, которое давно должно было случиться. И это не причина для роста позитивных настроений, а, наоборот, их очевидное следствие.
Конечно, хорошо, что после решения S&P российские еврооблигации и еще некоторые наши активы будут включены в глобальные индексы JP Morgan или Barсlays, а у менеджеров инвестиционных фондов появится дополнительное формальное обоснование, позволяющее увеличить долю российских бумаг в своих портфелях. Но это даст само по себе не более чем сильно растянутую во времени прибавку в притоке капитала на $2-3 млрд. А кто хотел инвестировать в Россию всерьез, надолго и много, те уже давно это делают и продолжают.
Рынок верит не просто в более дорогую нефть, а в дорожающий рубль вне зависимости от точных котировок нефтяных цен. Рынку важно лишь, что нефть находится намного выше, чем год или полгода назад, а остальные детали, похоже, и не слишком интересны тем, кто делает ставки на российский рубль на валютном рынке или на ОФЗ Минфина России на рынке долговом. Хотя есть реально факторы, поддерживающие нефтяные цены. И общего характера: пусть и медленнее, но продолжающийся тренд на сокращение мировых запасов "черного золота", на лучшую балансировку спроса и предложение в результате соглашений ОПЕК. И частного характера: такие как остановка добычи на месторождении Эль-Филь в Ливии (90 тыс. барр. в сутки), закрытие на ремонт нескольких месторождений в Саудовской Аравии.
Есть и сценарии из разряда политического "фэнтези", которые - увы! - тоже иногда становятся реальностью, но даже если нет, то нагнетают напряжение. Имею ввиду предостережения ряда фондов относительно возможного обострения дел в Венесуэле, где предстоящие выборы и вероятная победа Мадуро могут дать повод на санкции со стороны США и на создание неразберихи. Разумеется, со ссылками на трудную гуманитарную ситуацию и необходимость "помочь гражданам" медпомощью и грузами и вплоть до иностранного прямого вмешательства с попыткой устранить или вывезти законного президента страны. В результате даже попыток дестабилизировать в Венесуэле ситуацию нефть могла бы подскочить вверх на $10, оценивает, например, Джо Макмонигл, главный аналитик энергетического подразделения в Hedgeye Risk Management и бывший высокопоставленный чиновник влиятельного Министерства энергетики США. Годовая инфляция в Венесуэле и без того составила 5384%, по расчетам Стива Ханке, профессора прикладной экономики Университета Джона Хопкинса. Боливар стремительно обесценивается, но если страну накроют еще и политические встряски, то в условиях плановой экономики может упасть почти до нуля и нефтяная добыча либо, цитирую Джо Макмонигла, "продажи нефти будут затруднены, поскольку покупатели не будут знать, с кем имеют дело".
Что до более близких нам дел в России, то в течение всего прошлого года аукционы по российским долговым бумагам ОФЗ вызывали буквально ажиотаж. Спрос превышал предложение часто и в 2,5 раза, и в 3 раза. В том числе и ближе к декабрю, несмотря на то что доходность неуклонно снижалась от 8,4% по состоянию на 1 января 2017 г. до 7,5% на конец 2017 г. И продолжает снижаться сейчас, в феврале 2018 г., находясь уже на уровнях около 7,0%. При этой доходности размещения результаты прошлого аукциона Минфина по ОФЗ от 21 февраля: спрос 133,5 млрд руб. превысил предложение в 45 млрд руб. фактически в 3 раза.
Свидетельствует это о доверии: инвесторы готовы вкладываться и под меньший процент, не связывая свои решения с низкими или же с более высокими ожиданиями по темпам роста российской экономики, а опираясь на крепкие основы финансовой системы и на вдумчивую уверенную линию ЦБ. На явные успехи в контроле за инфляцией, на безусловную поддержку государством крупных проблемных банков. И, конечно же, на рост золотовалютных резервов страны, которые составляют на сегодня $454 млрд и увеличились за год более чем на $50 млрд.
Возможно, не так пока много иностранных инвестиций напрямую в реальный сектор, но во всяком случае приток денег по линии государственных финансовых структур стабилен, тем более когда ушла угроза распространения санкций США как раз на сектор российского суверенного долга. Идет и приток денег в конкретные проекты, куда конкретные инвесторы, особенно из Азии, инвестируют свои доли намного более охотно, чем в акции компаний. И доля проектного инвестирования будет только увеличиваться, по мере того как финансовые потоки через государственные структуры продолжат поступать в те же проекты по линии точечной поддержки "точек роста", в цифровую экономику через "Ростех", по линии РФПИ - Российский фонд прямых инвестиций, куда частные инвесторы вкладывают кратные суммы вслед за государством, инвестиции которого служат маркером надежности. Несырьевых экспортеров стимулируют и помогают им через структуры РЭЦ (Российского экспортного центра). Свою роль играет и "Корпорация МСП".
В общем, вода камень точит. И радует, что, беря в долг у внутренних и иностранных держателей бумаг, государство не тратит большую часть взятых денег перед выборами на популистское раздувание социальных статей бюджета: многим гражданам сегодня это помогло бы, поддержало, но, увы, деньги в этом случае были бы, по сути, проедены. Сегодня средства стремятся расходовать больше на инвестиции в будущее нашей инфраструктуры и экономики, что даст свои плоды. Но правда в том, что финансисты ставят на российские бумаги и на рубль сегодня - вне зависимости от будущих экономических результатов и от роста экономики в 1% или в 5%, а ставят на гарантированный фиксированный доход в бумагах государства или окологосударственных компаний. Что где-то огорчает, но... дает России внешний приток денег, а рублю дает желательную стабильность".