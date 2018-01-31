«Нефть России», 27.02.18, Москва, 12:35 Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы минфина США Стивена Мнучина о введении новых антироссийских санкций в течение 30 дней, сообщает RT.



«Вызывает сожаление. Администрация и исполнительная власть пошли по пути конгресса, соревнуются друг с другом, кто больше предложит санкций против России. Мы к этому готовы уже давно. Мы живём в режиме санкций не один год. Никогда на колени не встанем. Политику нашу санкциями не поменять, у нас свои цели и задачи. Наш народ только сплотится… Попытки и потуги расколоть российское общество, на мой взгляд, обречены на провал», — отметил Джабаров.



По словам сенатора, «европейцам настолько надоели санкции, что они сожалеют о включении в своё время в этот режим, к которому их подтолкнули США».



Ранее глава министерства финансов США заявил, что новые санкции против России будут введены в течение 30 дней.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554896/ Источник: Газета.ру ← США обещают новые санкции в течение 30 дней Почему нет смысла покупать валюту → Новости net.finam.ru