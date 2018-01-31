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Санкции

В Совфеде прокомментировали обещание США ввести санкции в течение 30 дней

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«Нефть России», 27.02.18, Москва, 12:35    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы минфина США Стивена Мнучина о введении новых антироссийских санкций в течение 30 дней, сообщает RT.
 
«Вызывает сожаление. Администрация и исполнительная власть пошли по пути конгресса, соревнуются друг с другом, кто больше предложит санкций против России. Мы к этому готовы уже давно. Мы живём в режиме санкций не один год. Никогда на колени не встанем. Политику нашу санкциями не поменять, у нас свои цели и задачи. Наш народ только сплотится… Попытки и потуги расколоть российское общество, на мой взгляд, обречены на провал», — отметил Джабаров.
 
По словам сенатора, «европейцам настолько надоели санкции, что они сожалеют о включении в своё время в этот режим, к которому их подтолкнули США».
 
Ранее глава министерства финансов США заявил, что новые санкции против России будут введены в течение 30 дней.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554896/

США обещают новые санкции в течение 30 днейПочему нет смысла покупать валюту
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12:35 · В Совфеде прокомментировали обещание США ввести санкции в течение 30 дней
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В Совфеде прокомментировали обещание США ввести санкции в течение 30 дней

«Нефть России», 27.02.18, Москва, 12:35   Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы минфина США Стивена Мнучина о введении новых антироссийских санкций в течение 30 дней, сообщает RT.
 
«Вызывает сожаление. Администрация и исполнительная власть пошли по пути конгресса, соревнуются друг с другом, кто больше предложит санкций против России. Мы к этому готовы уже давно. Мы живём в режиме санкций не один год. Никогда на колени не встанем. Политику нашу санкциями не поменять, у нас свои цели и задачи. Наш народ только сплотится… Попытки и потуги расколоть российское общество, на мой взгляд, обречены на провал», — отметил Джабаров.
 
По словам сенатора, «европейцам настолько надоели санкции, что они сожалеют о включении в своё время в этот режим, к которому их подтолкнули США».
 
Ранее глава министерства финансов США заявил, что новые санкции против России будут введены в течение 30 дней.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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