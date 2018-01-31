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В Совфеде прокомментировали обещание США ввести санкции в течение 30 дней
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«Нефть России», 27.02.18, Москва, 12:35 Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы минфина США Стивена Мнучина о введении новых антироссийских санкций в течение 30 дней, сообщает RT.
«Вызывает сожаление. Администрация и исполнительная власть пошли по пути конгресса, соревнуются друг с другом, кто больше предложит санкций против России. Мы к этому готовы уже давно. Мы живём в режиме санкций не один год. Никогда на колени не встанем. Политику нашу санкциями не поменять, у нас свои цели и задачи. Наш народ только сплотится… Попытки и потуги расколоть российское общество, на мой взгляд, обречены на провал», — отметил Джабаров.
По словам сенатора, «европейцам настолько надоели санкции, что они сожалеют о включении в своё время в этот режим, к которому их подтолкнули США».
Ранее глава министерства финансов США заявил, что новые санкции против России будут введены в течение 30 дней.