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Новости oilru.com


 
Санкции

США обещают новые санкции в течение 30 дней

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«Нефть России», 27.02.18, Москва, 12:27    Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что страна введет новые санкции в отношении России в течение 30 дней. Об этом сообщила в Twitter репортер Bloomberg News Салеха Мохсин.
 
"Вы можете ожидать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые", - цитирует она Мнучина, который выступил в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
 
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[/HTML]
23 февраля Мнучин заявил журналистам, что Белый дом готовит новые санкции.
 
"Мы работаем над санкциями в отношении России. Могу заверить, что процесс идет", - сказал министр, отметив, что требуется еще несколько недель для обсуждения этого вопроса.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", в середине февраля Минюст США опубликовал список лиц, которым были предъявлены обвинения в попытке вмешательства в президентские выборы в США в 2016 г.
 
В список вошли 13 граждан РФ, включая бизнесмена Евгения Пригожина, а также три российские компании: Агентство интернет-исследований и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering. Российские власти неоднократно отрицали обвинения во вмешательстве в выборы американского президента.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554895/

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США обещают новые санкции в течение 30 дней

«Нефть России», 27.02.18, Москва, 12:27   Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что страна введет новые санкции в отношении России в течение 30 дней. Об этом сообщила в Twitter репортер Bloomberg News Салеха Мохсин.
 
"Вы можете ожидать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые", - цитирует она Мнучина, который выступил в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
 
[HTML]


[/HTML]
23 февраля Мнучин заявил журналистам, что Белый дом готовит новые санкции.
 
"Мы работаем над санкциями в отношении России. Могу заверить, что процесс идет", - сказал министр, отметив, что требуется еще несколько недель для обсуждения этого вопроса.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", в середине февраля Минюст США опубликовал список лиц, которым были предъявлены обвинения в попытке вмешательства в президентские выборы в США в 2016 г.
 
В список вошли 13 граждан РФ, включая бизнесмена Евгения Пригожина, а также три российские компании: Агентство интернет-исследований и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering. Российские власти неоднократно отрицали обвинения во вмешательстве в выборы американского президента.
 

© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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