|
Новости oilru.com
Санкции
США обещают новые санкции в течение 30 дней
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Анонсы
Выставки:
Новости
11:28 · Доллар обновил минимум года
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 27.02.18, Москва, 12:27 Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что страна введет новые санкции в отношении России в течение 30 дней. Об этом сообщила в Twitter репортер Bloomberg News Салеха Мохсин. Mnuchin on Russia sanctions: ``You can expect sanctions will be coming in the next 30 days. We are enforcing all the existing sanctions and putting more on place.''
"Вы можете ожидать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые", - цитирует она Мнучина, который выступил в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
[HTML]
[/HTML]
23 февраля Мнучин заявил журналистам, что Белый дом готовит новые санкции.
"Мы работаем над санкциями в отношении России. Могу заверить, что процесс идет", - сказал министр, отметив, что требуется еще несколько недель для обсуждения этого вопроса.
Как сообщали "Вести.Экономика", в середине февраля Минюст США опубликовал список лиц, которым были предъявлены обвинения в попытке вмешательства в президентские выборы в США в 2016 г.
В список вошли 13 граждан РФ, включая бизнесмена Евгения Пригожина, а также три российские компании: Агентство интернет-исследований и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering. Российские власти неоднократно отрицали обвинения во вмешательстве в выборы американского президента.
Mnuchin on Russia sanctions: ``You can expect sanctions will be coming in the next 30 days. We are enforcing all the existing sanctions and putting more on place.''— Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) 27 февраля 2018 г.