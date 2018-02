«Нефть России», 27.02.18, Москва, 12:27 Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что страна введет новые санкции в отношении России в течение 30 дней. Об этом сообщила в Twitter репортер Bloomberg News Салеха Мохсин.



"Вы можете ожидать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые", - цитирует она Мнучина, который выступил в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.



23 февраля Мнучин заявил журналистам, что Белый дом готовит новые санкции.



"Мы работаем над санкциями в отношении России. Могу заверить, что процесс идет", - сказал министр, отметив, что требуется еще несколько недель для обсуждения этого вопроса.



Как сообщали "Вести.Экономика", в середине февраля Минюст США опубликовал список лиц, которым были предъявлены обвинения в попытке вмешательства в президентские выборы в США в 2016 г.



В список вошли 13 граждан РФ, включая бизнесмена Евгения Пригожина, а также три российские компании: Агентство интернет-исследований и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering. Российские власти неоднократно отрицали обвинения во вмешательстве в выборы американского президента.