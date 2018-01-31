«Нефть России», 27.02.18, Москва, 12:16 Экономический рост в России больше формальных, прописанных на бумаге санкций сдерживают "эмоциональные" санкции, когда иностранные инвесторы просто боятся вкладывать в РФ, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.



"В целом санкции, отчего сегодня действительно сдерживается рост — это не формальные, прописанные на бумаге санкции. Они достаточно узкие. Для нас они не очень заметны, но для нас заметны те санкции, которые работают не на бумаге, а в головах наших иностранных партнеров. Есть санкции формальные, а есть эмоциональные, когда дуют на холодную воду на всякий случай", — сказал Титов журналистам в Новосибирске во вторник.



Он отметил, что многие иностранные компании решили, что инвестировать в Россию не стоит, потому что "как бы чего не вышло", хотя формально никаких запретов нет. Это, по словам Титова, приводит к тому, что страна отстает в развитии по многим базовым технологиям.



"Санкции абсолютно бесполезны для того, чтобы развиваться, но они еще и вредны, так как сдерживают экономическое развитие России… Хотя сыры мы уже начали делать российские… Но это никак не связано с антисанкциями", — сказал бизнес-омбудсмен.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554894/ Источник: РИА «Новости» ← Запас прочности: зачем Россия скупает все больше золота США обещают новые санкции в течение 30 дней → Новости net.finam.ru