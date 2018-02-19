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Инвестиции, финансы

Запас прочности: зачем Россия скупает все больше золота

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«Нефть России», 27.02.18, Москва, 12:09     Доля золота в резервах России достигла рекордных 18%. В январе государство приобрело еще 0,6 миллиона тройских унций или почти 19 тонн драгметалла. Теперь у ЦБ 1857 тонн золота рыночной стоимостью 80 миллиардов долларов. Россия вошла в пятерку стран с самым большим золотым запасом, впервые обогнав Китай. Зачем нам столько золота, почему правительство делает ставку на этот стратегический актив и как он помогает нивелировать валютные и санкционные риски — в материале РИА Новости.

 
Общемировые стандарты
 
Сейчас международные резервы России составляют 454 миллиарда долларов, постепенно приближаясь к озвученному ЦБ целевому уровню в 500 миллиардов долларов. Причем структура резервов существенно меняется: за последние 10 лет объем золота увеличился в четыре раза.
 
Больше всего золота у США — восемь тысяч тонн. У Германии — три тысячи, у Италия и Франции — по 2,5 тысячи. Примерно 30% золотовалютных резервов развитых стран хранится именно в золоте.
 
С точки зрения развития финансовой системы альтернативы золоту просто нет. Его накопление — это и защита от валютных рисков, и страховка от санкций, и, разумеется, возможность заработать.
 
Сейчас российские вложения в золото вплотную приблизились к долларовым. Мировая финансовая система устроена таким образом, что на американскую валюту приходится 70% всех расчетов. Таким образом, о снижении вложений в американский госдолг речи не идет.
 
Другое дело, что любая валюта, будь то доллары или евро, достаточно сильно обременена долгами, а любые серьезные долги в перспективе могут закончиться списанием.
 
От таких рисков и подстраховывает золото. Особенно если доля вложений, например, в трежерис, невелика. Для России это как раз подходящий вариант. Сейчас в казначейских облигациях США Россия держит порядка 100 миллиардов долларов. Это достаточно немного, по сравнению, скажем, с Китаем (один триллион долларов).
 
"Золото — это прежде всего диверсификация рисков. Конечно, золото менее ликвидно, чем облигации США или Германии, этот актив может расти и падать в цене. Но в случае краха долларовой системы золото однозначно сохранит свою ценность", — поясняет Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".
 
Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, золото снижает зависимость от любой валюты.
 
Вспомним 1920-е годы: молодая советская республика могла торговать с внешним миром исключительно за золото.
 
Страховочный механизм
 
Стоит ли ожидать подобного развития событий сейчас? Эксперты уверяют: если, например, Россию отключат от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), это будет равносильно переходу на золотой расчет.
 
"Золото в такой ситуации — хорошая альтернатива. Это рынок с годовым оборотом больше восьми триллионов долларов. Это актив, который всегда можно быстро продать. И этот актив вы контролируете. Если ваши слитки лежат на улице Правды, никакая Америка вам не указ", — отмечает Алексей Вязовский, вице-президент "Золотого монетного дома".
 
То, что золото — хороший страховочный механизм от санкций, показал опыт Ирана. Когда против Тегерана были введены самые жесткие ограничения, страна продолжала торговать нефтью. Операции осуществлялись в том числе и в золоте.
 
Избыточная эмиссия
 
Аналитики указывают и на то, что с 2008 года крупнейшие центральные банки — США, Великобритании, Европы, Японии и Китая — производят избыточную денежную эмиссию. Возникают опасения относительно "качества" денег.
 
"Нынешняя криптовалютная лихорадка — следствие этих опасений. Обычные граждане скупают золото и криптовалюты. А рациональные центральные банки — и в России, и в Китае — запасаются золотыми резервами", — отмечает Константин Корищенко, завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС.
 
Золото дорожает
 
Не стоит забывать и о том, что золото постоянно растет в цене. С января 2017 года стоимость этого драгоценного металла в резервах России увеличилась на 27% — с 60,2 до 76,6 миллиарда долларов.
 
Кроме того, покупка монетарного золота — а Россия приобретает его исключительно на внутреннем рынке — это мера поддержки золотодобывающей отрасли, которая производит порядка 300 тонн драгметалла в год. Около двух третей уходит в хранилище Центрального банка.
 
"Сейчас этот рынок развивается, разрабатываются крупные месторождения, реализуются масштабные инвестпроекты: невзирая на санкции, иностранные инвесторы проявляют интерес к нашей золотодобывающей отрасли — и таких отраслей у нас немного", — отмечает Вязовский.
 
Сколько же золота нам нужно? Аналитики уверены: чем больше, тем лучше.
 
Наталья Дембинская.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554893/

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Запас прочности: зачем Россия скупает все больше золота

«Нефть России», 27.02.18, Москва, 12:09    Доля золота в резервах России достигла рекордных 18%. В январе государство приобрело еще 0,6 миллиона тройских унций или почти 19 тонн драгметалла. Теперь у ЦБ 1857 тонн золота рыночной стоимостью 80 миллиардов долларов. Россия вошла в пятерку стран с самым большим золотым запасом, впервые обогнав Китай. Зачем нам столько золота, почему правительство делает ставку на этот стратегический актив и как он помогает нивелировать валютные и санкционные риски — в материале РИА Новости.

 
Общемировые стандарты
 
Сейчас международные резервы России составляют 454 миллиарда долларов, постепенно приближаясь к озвученному ЦБ целевому уровню в 500 миллиардов долларов. Причем структура резервов существенно меняется: за последние 10 лет объем золота увеличился в четыре раза.
 
Больше всего золота у США — восемь тысяч тонн. У Германии — три тысячи, у Италия и Франции — по 2,5 тысячи. Примерно 30% золотовалютных резервов развитых стран хранится именно в золоте.
 
С точки зрения развития финансовой системы альтернативы золоту просто нет. Его накопление — это и защита от валютных рисков, и страховка от санкций, и, разумеется, возможность заработать.
 
Сейчас российские вложения в золото вплотную приблизились к долларовым. Мировая финансовая система устроена таким образом, что на американскую валюту приходится 70% всех расчетов. Таким образом, о снижении вложений в американский госдолг речи не идет.
 
Другое дело, что любая валюта, будь то доллары или евро, достаточно сильно обременена долгами, а любые серьезные долги в перспективе могут закончиться списанием.
 
От таких рисков и подстраховывает золото. Особенно если доля вложений, например, в трежерис, невелика. Для России это как раз подходящий вариант. Сейчас в казначейских облигациях США Россия держит порядка 100 миллиардов долларов. Это достаточно немного, по сравнению, скажем, с Китаем (один триллион долларов).
 
"Золото — это прежде всего диверсификация рисков. Конечно, золото менее ликвидно, чем облигации США или Германии, этот актив может расти и падать в цене. Но в случае краха долларовой системы золото однозначно сохранит свою ценность", — поясняет Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".
 
Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, золото снижает зависимость от любой валюты.
 
Вспомним 1920-е годы: молодая советская республика могла торговать с внешним миром исключительно за золото.
 
Страховочный механизм
 
Стоит ли ожидать подобного развития событий сейчас? Эксперты уверяют: если, например, Россию отключат от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), это будет равносильно переходу на золотой расчет.
 
"Золото в такой ситуации — хорошая альтернатива. Это рынок с годовым оборотом больше восьми триллионов долларов. Это актив, который всегда можно быстро продать. И этот актив вы контролируете. Если ваши слитки лежат на улице Правды, никакая Америка вам не указ", — отмечает Алексей Вязовский, вице-президент "Золотого монетного дома".
 
То, что золото — хороший страховочный механизм от санкций, показал опыт Ирана. Когда против Тегерана были введены самые жесткие ограничения, страна продолжала торговать нефтью. Операции осуществлялись в том числе и в золоте.
 
Избыточная эмиссия
 
Аналитики указывают и на то, что с 2008 года крупнейшие центральные банки — США, Великобритании, Европы, Японии и Китая — производят избыточную денежную эмиссию. Возникают опасения относительно "качества" денег.
 
"Нынешняя криптовалютная лихорадка — следствие этих опасений. Обычные граждане скупают золото и криптовалюты. А рациональные центральные банки — и в России, и в Китае — запасаются золотыми резервами", — отмечает Константин Корищенко, завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС.
 
Золото дорожает
 
Не стоит забывать и о том, что золото постоянно растет в цене. С января 2017 года стоимость этого драгоценного металла в резервах России увеличилась на 27% — с 60,2 до 76,6 миллиарда долларов.
 
Кроме того, покупка монетарного золота — а Россия приобретает его исключительно на внутреннем рынке — это мера поддержки золотодобывающей отрасли, которая производит порядка 300 тонн драгметалла в год. Около двух третей уходит в хранилище Центрального банка.
 
"Сейчас этот рынок развивается, разрабатываются крупные месторождения, реализуются масштабные инвестпроекты: невзирая на санкции, иностранные инвесторы проявляют интерес к нашей золотодобывающей отрасли — и таких отраслей у нас немного", — отмечает Вязовский.
 
Сколько же золота нам нужно? Аналитики уверены: чем больше, тем лучше.
 
Наталья Дембинская.
 


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