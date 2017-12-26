«Нефть России», 27.02.18, Москва, 11:50 Высокотехнологичные компании заплатят за место прописки пользователей контента. Евросоюз планирует ввести налог для техкорпораций в размере от 1% до 5% выручки.



Рассчитываться налог будет в зависимости от того, где располагается основной сегмент пользователей, а не офис компании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект закона.



С корпораций, предоставляющих онлайн-рекламу, налог будет взиматься в соответствии с тем, где отображается реклама и где находятся поставщики самого рекламного контента. Проект направлен на увеличение налоговых обязательств таких компаний, как Amazon, Google, Facebook, Twitter, Instagram. Напомним, они обвиняются крупными странами ЕС в том, что направляют прибыль от своей деятельности в страны с низким уровнем налогообложения, такие как Люксембург и Ирландия. Отметим также, что налог будет применяться к компаниям, чья годовая выручка по всему миру превышает 759 млн евро, а в Европе составляет минимум 10 млн евро.



Любопытно, но данная новость оказала влияние на курс единой европейской валюты. Если после заявлений главы ЕЦБ Марио Драги о том, что никаких валютных войн нет, евро рос, то после сообщения о налогах котировки развернулись вниз.



Также стоит обратить внимание на тот факт, что США снижают корпоративные налоги, а Европа, наоборот, собирается повысить их, что вряд ли сыграет на руку ЕС.



Если же говорить отдельно о валютах, то в США можно наблюдать крайне необычные явления. Пока Федеральная резервная система собирается повышать ставки, причем, возможно, 4 раза в этому году, финансовые условия продолжают смягчаться.



Возможно, именно поэтому доллар пока так и не перешел в активную фазу укрепления, хотя рекордные объемы размещения долговых бумаг часть долларовой ликвидности все же отвлекли, что, кстати, помогло немного снизить доходности.



На этом фоне Morgan Stanley заявляет, что настало время занять "бычью" позицию по облигациям, правда другие эксперты с Уолл-стрит не разделяют эту точку зрения. Так, Goldman Sachs и Уоррен Баффетт предупреждают о рисках бондов



Банк проанализировал сценарий роста доходности 10-летних трежерис до 4,5%, хотя он ожидает ставку ближе к 3,25% к концу 2018 г.



Уоррен Баффетт в минувшие выходные предупредил, что бонды могут поднять уровень риска в портфелях, поскольку инфляция съедает доходы.



После шестимесячного падения на рынке госдолга США размером $14 трлн, которое способствовало потрясениям на мировых рынках акций после нескольких лет роста, на карту поставлено немало.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554892/ Источник: Вести ← Минфин раскритиковал законопроект КПРФ о создании в РФ крипторубля Запас прочности: зачем Россия скупает все больше золота → Новости net.finam.ru