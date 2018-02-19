«Нефть России», 27.02.18, Москва, 11:52 Минфин РФ концептуально не поддерживает законопроект коммунистов о создании в России национальной системы майнинга с использованием и легализацией такого цифрового финансового актива, как крипторубль.



Законопроект был внесен в Госдуму в конце января депутатом от фракции КПРФ Ризваном Курбановым.



В отзыве Минфина, с которым ознакомился "Интерфакс", указывается, что вопрос создания национальной криптовалюты ранее прорабатывался Минфином совместно с ЦБ. При этом был сделан вывод о том, что введение такого инструмента в настоящее время нецелесообразно в силу отсутствия объективной экономической выгоды, а также наличия ряда технических ограничений. В письме Минфина приводится ссылка на поручение президента РФ от 21 октября 2017 года, в котором говорилось, что "использование криптовалюты в качестве средства платежа не предусмотрено".



"Законопроектом декларируется создание национальной криптовалюты, вместе с тем его положения регламентируют только правовое положение "распределенной платформы" и "распределенного реестра цифровых транзакций", сущность которых не соотносится с определением майнинга", - отмечается в отзыве министерства. Кроме того, Минфин указывает на то, что в законопроекте отсутствует определение "национального майнинга", а также не раскрываются его особенности и отличия от обычного "майнинга". "При этом отсутствуют положения, регулирующие непосредственно создание новых единиц "национальной криптовалюты" и их последующее обращение", - говорится в отзыве.



Как сообщалось, в конце января в Госдуму депутатом от фракции КПРФ Курбановым был внесен пакет законопроектов о крипторубле. Основной документ назывался "Федеральный закон "О системе распределенного национального майнинга". В нем девять статей, в которых дается определение понятиям "крипторубль", "майнер", "майнинг", "оператор обмена цифровых финансовых активов" и "распределенный реестр цифровых финансовых активов".



Второй законопроект вносил поправки в статью 140 Гражданского кодекса РФ и уточнял, что крипторубль является законным средством платежа, обращается, повсеместно используется и принимается в качестве платежного средства в РФ.



Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял о нецелесообразности создания в России крипторубля. "Нецелесообразно делать в России крипторубли или что-то такое. Если честно, я даже не понимаю, что такое крипторубль. Я понимаю, что такое электронный рубль. Я понимаю, что такое "Яндекс-кошелек", который, как было сказано, эффективно, быстро и надежно исполняет все транзакции электронные без возникновения риска. Если вы заявляете, что мы отказываемся от конституционного принципа, что эмиссия у нас производится Центральным банком, то, конечно, можно сделать крипторубль", - сказал Моисеев.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554891/