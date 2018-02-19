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Доходность Резервного фонда оказалась отрицательной
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«Нефть России», 27.02.18, Москва, 11:46 Совокупный доход от размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные активы в 2017 г. составил 51,49 млрд руб., говорится на сайте российского Минфина.
Доходность от размещения средств Резервного фонда составила 0,652 млрд руб., от размещения средств ФНБ - 50,84 млрд руб. В том числе проценты по валютным счетам в российском центробанке - 0,646 млрд руб., доходы от вложений в иные финансовые активы - 50,19 млрд руб.
Отмечается, что совокупная доходность размещения средств Резервного фонда и ФНБ на счетах в Банке России в валюте в 2017 г. составила -0,10% из-за негативной динамики котировок иностранных государственных облигаций.
При этом с момента создания Резервного фонда доходность составила 1,33% годовых в корзине валют, 13,49% годовых в рублях, говорится в сообщении.
Полученные за 2017 г. результаты обусловлены негативной динамикой в течение года котировок иностранных государственных облигаций, составляющих индексы для расчета процентов по счетам в евро и в меньшей степени в фунтах стерлингов, в совокупности с низкими купонными ставками по указанным облигациям.
Причина сложившейся ситуации - переориентация инвесторов на рынки более рискованных, но и более доходных, чем суверенные облигации в евро и фунтах стерлингов, инструментов (в том числе акций) на фоне подъема мировой экономики, объяснили в Минфине РФ.
В ведомстве также добавили, что отрицательная доходность размещения средств фондов в валюте в 2017 г. носит условный характер, поскольку рассчитана за период с 1 января по 31 декабря включительно, в то время как реальный процентный период, за который выплачивались суммы процентов по счетам фондов в Банке России, завершился 15 декабря 2017 г.
По итогам этого периода был зафиксирован положительный финансовый результат как по Резервному фонду (0,652 млрд руб.), так и по ФНБ (0,646 млрд руб.). Указанные суммы доходов в полном объеме зачислены в федеральный бюджет.