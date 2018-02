«Нефть России», 27.02.18, Москва, 11:38 По оценкам компании Royal Dutch Shell, на фоне растущего спроса и недостаточных инвестиций в добычу мировая экономика может испытать дефицит предложения сжиженного природного газа в середине 2020-х гг.



Помимо необходимости финансирования новых проектов с учетом растущего спроса на СПГ в докладе Shell с прогнозом развития сегмента СПГ в 2018 г. (PDF) также отметили, что на рынке сжиженного природного газа усиливается несоответствие между стремлением поставщиков заключать долгосрочные контракты по СПГ (с целью привлечения стабильного финансирования на длительное время) и появлением покупателей, которых все чаще интересуют краткосрочные и небольшие по объемам поставки СПГ.



[HTML] Shell sees a potential for an #LNG supply shortage in the mid 2020s, unless new LNG production project commitments are made soon. See the full outlook. https://t.co/1Bpg9wiqc2 — Shell (@Shell) 26 февраля 2018 г.

"По прогнозам на долю природного газа придется более 40% от общего увеличения спроса на энергоносители в следующие два десятилетия. Ожидается, что в период до 2035 г. спрос на природный газ каждый год будет расти в среднем на 2%. При этом спрос на сжиженный природный газ по оценкам будет увеличиваться в среднем на 4% ежегодно.



Основываясь на текущих прогнозах спроса, Shell видит потенциал для возникновения дефицита предложения СПГ в середине 2020 г., в случае если не начнется реализация новых проектов по СПГ. Для того чтобы избежать нехватки предложения, в дальнейшем компании должны вскоре принять финальные решения по инвестициям в данные проекты.



Между покупателями и продавцами растет несоответствие в требованиях. Большинство поставщиков стремятся заключать долгосрочные контракты по СПГ для привлечения финансирования. Однако покупатели СПГ все чаще добиваются краткосрочных, менее крупных и более гибких контрактов с целью улучшениях своей конкурентоспособности на локальных рынках нефтепереработки и энергогенерации.



Данное несоответствие необходимо устранить, для того чтобы разработчики проектов по СПГ смогли принять финальное решение по инвестициям, чтобы обеспечить растущий спрос на СПГ в будущем".