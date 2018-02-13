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Прогнозы

Shell: рынок СПГ столкнется с нехваткой предложения

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«Нефть России», 27.02.18, Москва, 11:38    По оценкам компании Royal Dutch Shell, на фоне растущего спроса и недостаточных инвестиций в добычу мировая экономика может испытать дефицит предложения сжиженного природного газа в середине 2020-х гг.
 
Помимо необходимости финансирования новых проектов с учетом растущего спроса на СПГ в докладе Shell с прогнозом развития сегмента СПГ в 2018 г. (PDF) также отметили, что на рынке сжиженного природного газа усиливается несоответствие между стремлением поставщиков заключать долгосрочные контракты по СПГ (с целью привлечения стабильного финансирования на длительное время) и появлением покупателей, которых все чаще интересуют краткосрочные и небольшие по объемам поставки СПГ.
 
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"По прогнозам на долю природного газа придется более 40% от общего увеличения спроса на энергоносители в следующие два десятилетия. Ожидается, что в период до 2035 г. спрос на природный газ каждый год будет расти в среднем на 2%. При этом спрос на сжиженный природный газ по оценкам будет увеличиваться в среднем на 4% ежегодно.
 
Основываясь на текущих прогнозах спроса, Shell видит потенциал для возникновения дефицита предложения СПГ в середине 2020 г., в случае если не начнется реализация новых проектов по СПГ. Для того чтобы избежать нехватки предложения, в дальнейшем компании должны вскоре принять финальные решения по инвестициям в данные проекты.
 
Между покупателями и продавцами растет несоответствие в требованиях. Большинство поставщиков стремятся заключать долгосрочные контракты по СПГ для привлечения финансирования. Однако покупатели СПГ все чаще добиваются краткосрочных, менее крупных и более гибких контрактов с целью улучшениях своей конкурентоспособности на локальных рынках нефтепереработки и энергогенерации.
 
Данное несоответствие необходимо устранить, для того чтобы разработчики проектов по СПГ смогли принять финальное решение по инвестициям, чтобы обеспечить растущий спрос на СПГ в будущем".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554889/

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Shell: рынок СПГ столкнется с нехваткой предложения

«Нефть России», 27.02.18, Москва, 11:38   По оценкам компании Royal Dutch Shell, на фоне растущего спроса и недостаточных инвестиций в добычу мировая экономика может испытать дефицит предложения сжиженного природного газа в середине 2020-х гг.
 
Помимо необходимости финансирования новых проектов с учетом растущего спроса на СПГ в докладе Shell с прогнозом развития сегмента СПГ в 2018 г. (PDF) также отметили, что на рынке сжиженного природного газа усиливается несоответствие между стремлением поставщиков заключать долгосрочные контракты по СПГ (с целью привлечения стабильного финансирования на длительное время) и появлением покупателей, которых все чаще интересуют краткосрочные и небольшие по объемам поставки СПГ.
 
[HTML]


[/HTML]
 

 
"По прогнозам на долю природного газа придется более 40% от общего увеличения спроса на энергоносители в следующие два десятилетия. Ожидается, что в период до 2035 г. спрос на природный газ каждый год будет расти в среднем на 2%. При этом спрос на сжиженный природный газ по оценкам будет увеличиваться в среднем на 4% ежегодно.
 
Основываясь на текущих прогнозах спроса, Shell видит потенциал для возникновения дефицита предложения СПГ в середине 2020 г., в случае если не начнется реализация новых проектов по СПГ. Для того чтобы избежать нехватки предложения, в дальнейшем компании должны вскоре принять финальные решения по инвестициям в данные проекты.
 
Между покупателями и продавцами растет несоответствие в требованиях. Большинство поставщиков стремятся заключать долгосрочные контракты по СПГ для привлечения финансирования. Однако покупатели СПГ все чаще добиваются краткосрочных, менее крупных и более гибких контрактов с целью улучшениях своей конкурентоспособности на локальных рынках нефтепереработки и энергогенерации.
 
Данное несоответствие необходимо устранить, для того чтобы разработчики проектов по СПГ смогли принять финальное решение по инвестициям, чтобы обеспечить растущий спрос на СПГ в будущем".
 

© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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