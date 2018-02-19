|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
Доллар обновил минимум года
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Анонсы
Выставки:
Новости
11:28 · Доллар обновил минимум года
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 27.02.18, Москва, 11:28 Доллар обновил минимум текущего года, опустившись ниже 55,585 рубля, и ушел к минимумам с середины 2015 года на нефти выше 67 долларов за баррель.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 5 копеек — до 55,65 рубля (уже падал до 55,56 рубля), курс евро рос на 5 копеек — до 68,62 рубля, следует из данных Московской биржи.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,03% — до 67,27 доллара за баррель.