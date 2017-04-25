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Идеи из послания Путина Федеральному Собранию станут основой для указов
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«Нефть России», 27.02.18, Москва, 00:21 Основные идеи социально-экономического развития страны, заложенные в Послании президента РФ Федеральному Собранию, будут совпадать с предвыборной программой кандидата Владимира Путина, а впоследствии их зафиксируют в той или иной юридической форме, возможно, в виде указов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как вы знаете, 1 марта Путин выступит с посланием Федеральному Собранию - это конституционная обязанность президента огласить послание в качестве главы государства", - напомнил Песков.
"Но поскольку он одновременно является и кандидатом в ходе электоральной кампании, которая сейчас проходит, безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина, это неизбежно", - сказал пресс-секретарь главы государства.
На просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что по итогам оглашения послания будут подписаны "майские указы", Песков сказал: "Поэтому, разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности".
"Существуют разные способы юридического оформления и фиксации основных ориентиров и целевых параметров, и одним из способов являются президентские указы. Такая возможность рассматривается. Вместе с тем, будут ли это президентские указы или какая-то иная форма юридического оформления - это решение будет принимать президент РФ", - заключил Песков.