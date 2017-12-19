«Нефть России», 27.02.18, Москва, 00:08 Сбербанк стал самым крупным банком по капитализации среди банков континентальной Европы.



Стоимость акций банка на торгах на Московской бирже достигала 285 руб. за штуку, а привилегированных акций - 235 руб. за одну бумагу. В результате суммарная капитализация Сбербанка достигла 6 трлн 387,28 млрд руб., или 91,73 млрд евро.



Для сравнения, капитализация банка Banco Santander сейчас составляет 91,56 млрд евро. При этом Banco Santander, как сообщает агентство Bloomberg, ранее являлся лидером по капитализации среди банков континентальной Европы, за ним на закрытие торгов пятницы следовали Сбербанк, BNP Paribas, ING Groep, Lloyds Banking Group, Intesa Sanpaolo и др.



Сбербанк сохраняет лидерство по капитализации среди российских компаний и кредитных организаций.



Его стоимость уже более чем на 2 трлн руб. превышает стоимость "Роснефти" (3,442 трлн руб.). На третьем месте по стоимости компаний РФ – "Газпром" (3,382 трлн руб.).



Цена акций Сбербанка с января 2018 г. выросла на 21,5%, или на 48 руб.



За прошлый год стоимость акций Сбербанка выросла на 30,5%, или 52,3 руб., до 224 руб. за бумагу.



Сейчас, когда стала известна незначительность новых санкций США и иностранные инвесторы скупают акции флагманов российских отраслей, а индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд (25 января 2018 г.), акции Сбербанка по-прежнему остаются в лидерах роста.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе 2018 г. выросла на 12,8% по сравнению с январем прошлого года до 65,333 млрд руб.



Клиентам предоставлено более 1 трлн руб. кредитов, почти вдвое больше, чем за январь 2017 г. При этом частным клиентам выдан максимальный для января объем – 195 млрд руб.



Банк с госдолей отличается высокой надежностью и доминирующей долей на рынке розничных депозитов (около 46%). Учитывая масштаб российской экономики и численность населения, по этому показателю Сбербанк не имеет аналогов в мире.



Отличается банк уникальностью и по другим показателям. Сбербанк в III квартале 2017 г. показал один из самых высоких уровней рентабельности среди банков регионов CEEMEA и LATAM: уровень RoE достиг 28,4% за три квартала 2017 г. и 25,2% за 9 месяцев 2017 г. Это существенно выше, чем свои основные конкуренты на развивающихся рынках. Исходя из классических фундаментальных факторов акции Сбербанка должны торговаться с премией к своим аналогам, тогда как сейчас они торгуются с дисконтом, подчеркивает Суверов.



Новая стратегия Сбербанка, рассчитанная на 2018-2020 гг., предусматривает рост чистой прибыли до 1 трлн руб., при этом 50% прибыли планируется направлять на дивиденды.



Банк будет увеличивать размер дивидендов по мере роста прибыли, и, похоже, расчеты инвесторов и рост спроса на акции Сбербанка подкрепляют эти прогнозы.



Также из-за снижения ставок по кредитам, прежде всего ипотеки как наиболее безрискового для банков бизнеса, объемы кредитования в ближайшие годы будут расти, что делает акции Сбербанка одними из немногих "акций роста" на российском финансовом рынке, а именно такие акции в наибольшей степени любят западные инвесторы.

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