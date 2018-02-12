«Нефть России», 26.02.18, Москва, 17:44 Нефть сохранит среднесрочный восходящий тренд, полагают одни аналитики, тогда как другие не исключают снижения ценовых графиков в течение марта, в том числе из-за роста добычи в США. Впрочем, и те и другие отмечают стремление к балансу на рынке.



"Бумажный" рост



Как мы и прогнозировали, на минувшей неделе нефтяные цены в целом сохранили умеренный позитив. А в понедельник утром - на фоне в том числе возросших внешнеполитических рисков (на этот раз приведших к приостановке работ на ливийском месторождении Эль-Филь) - подскочили выше планки $67,20 за баррель. К 14:10 мск цены на нефть марки Brent фиксировались на отметке $67,19 за баррель против уровня $65,17 неделей ранее.



По определению портфельного управляющего GL Asset Management Алексея Смывина, нефть сохраняет свои позиции в рамках среднесрочного восходящего тренда. Целью данной волны может стать значение $72 за баррель, где на текущий момент находится техническое сопротивление.



Тогда как старший аналитик компании "Уралсиб Кэпитал" Алексей Кокин ожидает, что в ближайшие дни цена месячного контракта Brent останется в диапазоне $64-66 за баррель. "В четверг цена выросла до $65,7 за баррель - после сообщения мониторингового комитета о том, что в январе соглашение ОПЕК+ было исполнено на 133%. Это рекордно высокий уровень. Однако данные за январь, как мы полагаем, не дают представления о добыче в будущем", - оговорил Кокин.



С другой стороны, продолжил он, на этой неделе выйдет уточненная ежемесячная статистика США по добыче нефти (Petroleum Supply Monthly) с данными за декабрь 2017 г. Как показал опыт предыдущих месяцев, оценка добычи может быть повышена на 0,1-0,2 млн баррелей в сутки. В отличие от данных ОПЕК+ такие ретроактивные пересмотры приводят к росту прогнозов EIA.



Вследствие этого возможен "бумажный" рост добычи США в рамках еженедельной статистики EIA 28 февраля или 7 марта. Кроме того, данные Genscape говорят о том, что 16-20 февраля росли запасы нефти в Кушинге, которые снижались восемь недель подряд с 22 декабря. Это может свидетельствовать о росте поставок нефти из Канады, способном негативно сказаться на цене нефти на текущей неделе, резюмировал старший аналитик компании "Уралсиб Кэпитал".



По данным Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 16 февраля, коммерческие запасы нефти в стране неожиданно вновь пошли на понижение, сократившись на 1,6 млн баррелей до 420,5 млн. Тогда как аналитики, напротив, ожидали увеличения на 1,8 млн баррелей (настолько же их объем повысился за предыдущую неделю).



Причем, как информировала BHGE, за рабочую неделю, завершившуюся 23 февраля, число нефтяных буровых установок в Соединенных Штатах повысилось на одну штуку до 799 единиц. А количество газодобывающих установок выросло на две штуки до 179 штук. В итоге общее число буровых в Штатах увеличилось на три штуки до 978 единиц. Неделей ранее упомянутый показатель оставался неизменным.



"Размороженное" увеличение



Наряду со статистикой, к концу минувшей недели нефтяные цены также получили поддержку от геополитики. В субботу Национальная нефтяная компания Ливии объявила о приостановке работ на месторождении Эль-Филь из-за появления на его территории вооруженных группировок. Ранее там добывалось 70 тыс баррелей нефти в сутки (при производственной мощности в 90 тыс). Общая добыча в Ливии составляет около 1 млн баррелей в сутки, но она по-прежнему остается нестабильной.



Впрочем, если говорить о перспективах на март месяц, уточнил Алексей Смывин, то на ценообразовании "черного золота" скажется несколько фундаментальных факторов. Так, например, продемонстрировала свою эффективность стратегия сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+.



Но при этом цены на нефть выше $60-65 позволяют американским кампаниям расконсервировать "замороженные" залежи сланцевой нефти, что оказывает дополнительное давление на котировки. В результате диапазон в районе $65-70 за баррель представляется неким балансом, на который и ориентируются страны ОПЕК+ при расчете квот на добычу, подчеркнул портфельный управляющий GL Asset Management.



В свою очередь руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов счел маловероятными резкие движения ценовых графиков на стартовавшей неделе. По его мнению, в последующие дни ожидается торговый диапазон $63-66 за баррель сорта Brent. В течение же марта он, скорее всего, будет торговаться в пределах $61,50-67,50, предположил Зотов.



Наряду с прочим, указал он, впечатление на инвесторов оказывает рекордное увеличение производства сырья в США. Этот фактор настораживает конкурентов: стало известно, что ОПЕК в марте попытается договориться с американскими сланцевиками на закрытой сессии в ходе CERAWeek в Хьюстоне.



При этом представители картеля стараются демонстрировать оптимизм, отмечая сокращение избыточных запасов в условиях увеличения глобального спроса на "черное золото". И в целом складывается впечатление, что на данном этапе нынешняя цена нефти устраивает всех: сформировался некий баланс между стремлением не допустить увеличения темпов производства и попытками удержать котировки от нежелательного падения, констатировал руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР.



Напомним, как сообщили СМИ в минувшую среду, что ОПЕК проведет встречу с производителями сланцевой нефти 6 марта на закрытой сессии в ходе CERAWeek в Хьюстоне, на которой запланирован диалог с представителями нефтяных компаний и участниками финансового рынка США, А в субботу министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о значительном сокращении нефтедобычи в стране в январе-марте в сравнении с предельными значениями, предусмотренными соглашением ОПЕК+.



Причем экспорт составит менее 7 млн баррелей в сутки против 7,045 млн в декабре.



"Сверхвязкое" повышение



Аналитики традиционно отвергают возможность каких-то договоренностей между ОПЕК+ и американскими производителями. Но поскольку последние тоже заинтересованы в стабильных ценах на сырье, теоретически нельзя исключить, что представители реальной экономики все же сумеют проявить больше здравого смысла.



В отличие от тех же американских политиков, которых навязчивый антироссийский крен делает неспособными к достижению прагматических соглашений с участием Москвы. И в этой связи отмеченные экспертами тенденции балансировки выглядят вполне симптоматичными.



К тому же здесь нелишне будет отметить, что сланцевая тема становится актуальной и для России, где в прошлом году также было зафиксировано повышение соответствующих объемов добычи.



Как рассказали в пресс-службе Минэнерго РФ, сланцевая нефть, в частности, присутствует в Баженовской, Абалакской, Фроловской свитах – породах Западной Сибири со сверхнизкой проницаемостью, но высокой нефтенасыщенностью. Уникальной особенностью Баженовской свиты, определяющей ее промышленную ценность, является насыщенность высококачественной нефтью, в связи с чем требуется меньше затрат на ее первичную и глубокую переработку.



В настоящее время в России принято относить к категории сверхвязких нефть с вязкостью в пластовых условиях более 200 мПа*с, на которую, в соответствии с пп. 9 п.1.ст.342 Налогового кодекса РФ, установлена нулевая ставка НДПИ.



Геологические запасы сверхвязкой нефти и природных битумов в России составляют, по данным World Energy Council, 55 млрд тонн. Сосредоточены они главным образом в Волго-Уральской (Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, Самарская область и Пермский край), Восточно-Сибирской (Тунгусский бассейн) и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинциях.



Наиболее активно осуществляется разработка соответствующих месторождений в Республике Татарстан. Так, ПАО "Татнефть" ведет промышленную разработку Ашальчинского, Мордово-Кармальского, Вишнево-Полянского и Черноозерского месторождений.



Разработка ТРИЗ представляет большой потенциал для развития нефтяной отрасли: сегодня темпы отбора запасов из низкопроницаемых коллекторов в стране составляют менее 1%. Вдобавок значительные ресурсы, которые оцениваются экспертами на уровне 11-22 млрд тонн, еще не разведаны. В прошлом году добыча нефти на месторождениях с ТРИЗ составила 38 млн тонн.



Это на 2,7% больше, чем в 2016 г. (по баженовским, абалакским, хадумским и доманиковым продуктовым отложениям – 1,6 млн тонн), завершили в пресс-службе свой весьма поучительный экскурс в "сверхвязкие" перспективы отечественной нефтедобычи.



Наталья Приходко

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