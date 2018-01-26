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«Нефть России», 26.02.18, Москва, 11:26 Чистая прибыль российских банков на протяжении 2018-2021 годов будет стагнировать на фоне плавного снижения объема отчислений в резервы, сдерживающее влияние будет также оказывать сжатие маржи банков, вызванное низкой инфляцией в стране, говорится в ежегодном прогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) по банковской системе.
Годовая инфляция в РФ в январе, по данным Росстата, замедлилась до 2,2% с 2,5% в декабре. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году. Регулятор также признавал, что в первом полугодии 2018 года может продолжиться замедление годового роста потребительских цен в РФ.
По расчетам аналитиков АКРА, российские банки в 2018 году заработают чистую прибыль в размере 0,9 триллиона рублей, в 2019 и 2020 годах — по 1 триллиону рублей, в 2021 году — 1,2 триллиона рублей.
Снижение чистой прибыли банков в 2017 году до 0,8 триллиона рублей отражало главным образом три ключевые тенденции: существенный рост резервов на потери по обесценению кредитного портфеля, стагнацию чистой процентной маржи и ухудшение операционной эффективности, выраженное в росте операционных расходов по отношению к операционным доходам, считают в АКРА.
Согласно прогнозу АКРА, в 2018 году рентабельность средневзвешенных активов банков (ROAA) составит 1%, что будет соответствовать прошлогоднему уровню.
"Мы полагаем, что показатели чистой прибыли банков будут стагнировать на прежних уровнях в долгосрочной перспективе: в период до 2021 года ROAA не превысит 1,2%. По мере плавного снижения объема отчислений в резервы сдерживающее влияние на показатели чистой прибыли банков будет оказывать сжатие NIM (чистой процентной маржи — ред.)", — полагают авторы документа.
Всему виной инфляция
"Падение маржи — долгосрочный фактор, отражающий резкое замедление инфляции в России до уровня ниже 3% и продолжающееся плавное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, а также большую эластичность кредитных ставок по сравнению с депозитными", — отмечают в рейтинговом агентстве.
Изменения чистой процентной маржи банков в 2017 году, особенно существенная коррекция показателя в последнем квартале сигнализируют о переходе банковской системы к "новой нормальности", в условиях которой максимизация процентной маржи будет затруднена, а конкуренция будет расти, указывают аналитики.
"В структуре маржи опережающими темпами будут расти процентные доходы от кредитов физическим лицам, тогда как роль процентных доходов от кредитования юридических лиц и ценных бумаг будет снижаться", — прогнозируют эксперты АКРА.
Изменения в структуре чистой процентной маржи будут обусловлены фактической стагнацией корпоративного кредитования и низкими процентными ставками по долговым обязательствам на фоне продолжающегося роста в наиболее привлекательных секторах кредитования населения, особенно в ипотеке.
Еще одним фактором, который в прогнозном периоде будет оказывать давление на динамику чистой прибыли, является опережающее увеличение операционных расходов по отношению к операционным доходам.
В 2017 году cost-to-income сократился до 41,5% по сравнению с максимальным за последние годы значением в 47,7%, отмеченным в 2016 году. "Несмотря на усилия банков по адаптации операционных расходов к новым условиям ведения бизнеса, мы ожидаем, что с 2018 года cost-to-income возобновит рост и достигнет почти 50% к 2021 году", — считают в АКРА.