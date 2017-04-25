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Выборы

Половина россиян смогли назвать только половину кандидатов в президенты

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«Нефть России», 26.02.18, Москва, 11:19    Более половины россиян смогли назвать имена только четверых из восьми кандидатов в президенты. О том, что в выборах принимают участие Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов и Григорий Явлинский, знают значительно меньше
 
Имена только четверых из восьми кандидатов в президенты России смогли назвать более половины участников опроса общественного мнения, организованного социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.
 
Имя действующего президента России Владимира Путина назвали 82% респондентов, а телеведущей Ксении Собчак и лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 60% респондентов. Кроме того, 55% опрошенных социологами вспомнили бизнесмена Павла Грудинина, которого выдвинула КПРФ.
 
О том, что помимо этих четырех кандидатов в выборах будет участвовать Григорий Явлинский, знают 37% опрошенных ВЦИОМом, а об участии бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 17%. Еще меньше россиян знают о том, что Центризбирком допустил также к выборам лидера партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина: его имя смогли назвать только 8% респондентов. Меньше всего опрошенных осведомлены об участии главы «Коммунистов России» Максима Сурайкина — только 6%.
 
Кроме того, россияне почти не обсуждают выборы с родными и друзьями, об этом заявили 53%. Еще 21% опрошенных сообщили, что обменивались мнениями, за кого будут голосовать, а 10% обсуждали личности и достижения кандидатов.
 
Опрос проводился 18–19 февраля 2018 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
 
Выборы президента России пройдут 18 марта.
 
Автор: Наталья Демченко.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554877/

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Половина россиян смогли назвать только половину кандидатов в президенты

«Нефть России», 26.02.18, Москва, 11:19   Более половины россиян смогли назвать имена только четверых из восьми кандидатов в президенты. О том, что в выборах принимают участие Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов и Григорий Явлинский, знают значительно меньше
 
Имена только четверых из восьми кандидатов в президенты России смогли назвать более половины участников опроса общественного мнения, организованного социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.
 
Имя действующего президента России Владимира Путина назвали 82% респондентов, а телеведущей Ксении Собчак и лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 60% респондентов. Кроме того, 55% опрошенных социологами вспомнили бизнесмена Павла Грудинина, которого выдвинула КПРФ.
 
О том, что помимо этих четырех кандидатов в выборах будет участвовать Григорий Явлинский, знают 37% опрошенных ВЦИОМом, а об участии бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 17%. Еще меньше россиян знают о том, что Центризбирком допустил также к выборам лидера партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина: его имя смогли назвать только 8% респондентов. Меньше всего опрошенных осведомлены об участии главы «Коммунистов России» Максима Сурайкина — только 6%.
 
Кроме того, россияне почти не обсуждают выборы с родными и друзьями, об этом заявили 53%. Еще 21% опрошенных сообщили, что обменивались мнениями, за кого будут голосовать, а 10% обсуждали личности и достижения кандидатов.
 
Опрос проводился 18–19 февраля 2018 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
 
Выборы президента России пройдут 18 марта.
 
Автор: Наталья Демченко.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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