«Нефть России», 26.02.18, Москва, 11:19 Более половины россиян смогли назвать имена только четверых из восьми кандидатов в президенты. О том, что в выборах принимают участие Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов и Григорий Явлинский, знают значительно меньше



Имена только четверых из восьми кандидатов в президенты России смогли назвать более половины участников опроса общественного мнения, организованного социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.



Имя действующего президента России Владимира Путина назвали 82% респондентов, а телеведущей Ксении Собчак и лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 60% респондентов. Кроме того, 55% опрошенных социологами вспомнили бизнесмена Павла Грудинина, которого выдвинула КПРФ.



О том, что помимо этих четырех кандидатов в выборах будет участвовать Григорий Явлинский, знают 37% опрошенных ВЦИОМом, а об участии бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 17%. Еще меньше россиян знают о том, что Центризбирком допустил также к выборам лидера партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина: его имя смогли назвать только 8% респондентов. Меньше всего опрошенных осведомлены об участии главы «Коммунистов России» Максима Сурайкина — только 6%.



Кроме того, россияне почти не обсуждают выборы с родными и друзьями, об этом заявили 53%. Еще 21% опрошенных сообщили, что обменивались мнениями, за кого будут голосовать, а 10% обсуждали личности и достижения кандидатов.



Опрос проводился 18–19 февраля 2018 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.



Выборы президента России пройдут 18 марта.



Автор: Наталья Демченко.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554877/ Источник: РБК ← Рогозин назвал антироссийские санкции введенными навсегда Эксперты рассказали о негативных последствиях низкой инфляции в России → Новости net.finam.ru